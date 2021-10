DJ Calixto se prepara para a gravação do seu primeiro DVD que será gravado em dezembro

Dj Calixto está se preparando para a gravação do seu primeiro DVD, que será gravado em Brasília no mês de dezembro de 2021

Dj Calixto está se preparando para a gravação do seu primeiro DVD que será gravado em Brasília no mês de dezembro de 2021, e contará com participações especiais de diversos artistas e celebridades da música e contará com uma estrutura que manterá a tradição de grandes dvds gravados na capital federal.

Wesley Calixto Gomes da Silva é um artista brasileiro que tem 29 anos de idade, iniciou a sua carreira artística como DJ aos 16 anos, com uma boa influência: O seu próprio pai. Popularmente conhecido como DJ Calixto, foi o responsável pelo hit de sucesso “Que tiro foi esse”, da funkeira Jojo Toddynho ter viralizado nas redes sociais. Várias versões do videoclipe viralizaram nas redes. Todos nós sabemos que Músicas pop com refrões chiclete geralmente rendem boas paródias. Antes da terrível pandemia do coronavírus acontecer, DJ Calixto contava com sua agenda de shows lotada, e mesmo diante da pandemia já recebeu diversos convites para fazer shows no brasil e até mesmo fora do país.

A verdade é que os brasileiros não aguentam mais esperar e querem curtir uma boa música, e ninguém melhor pra isso do que o DJ Calixto, que costuma fazer shows contagiantes que leva o público ao delírio por onde quer que passe.Em 2020 Participou de primeiro reality show de Brasília “Os Infiltrados“ onde saiu do programa como vencedor da primeira edição com mais de 86 mil votos, e o levou o prêmio de campeão para casa.

Em seu Instagram, DJ Calixto é seguido por milhares de pessoas, isso por conta dos seus trabalhos musicais como DJ e seus vídeos engraçados compartilhados em suas redes para entreter os seus seguidores que são fiéis e fazem com que todos seus conteúdos viralizem. Seu último hit lançado “BEIJO SEM SAÍDA” em parceria com os sertanejos Ygor & Matheus já bateu a marca de mais de 200 mil visualizações nas plataformas digitais Spotify e youtube.