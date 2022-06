Di Propósito inicia turnê do projeto “Encontrin” neste sábado (11), em São Paulo

A resenha, que acontece no Clube Esperia, marca o início de diversos rolês da label pelo Brasil com muitos amigos e participações surpresas

Di Propósito | Foto: Divulgação

Sabe aquele rolê incrível com os amigos que tem muita música boa, gente animada e um ambiente aconchegante, leve e descontraído que nos deixa confortáveis e é propício para novas fazer novas amizades? Essa é a proposta da turnê Encontrin, nova label do grupo Di Propósito que vai rodar o Brasil inteiro e tem seu primeiro evento marcado para o próximo sábado (11), no Clube Esperia, em São Paulo.

Baseada no sucesso da primeira edição do projeto “Encontrin”, audiovisual gravado em 2019 com 8 faixas pot-pourris que contou com a participação de grandes artistas de diferentes gêneros musicais – como MC Rogerinho, PK, MC Zaac, Ferrugem, Pixote, Pique Novo e Guga Nandes – que juntos mostraram toda versatilidade do samba/pagode e alcançaram 54.7 milhões de audio streams e 130 milhões de players de vídeo no projeto – a Label Encontrin mantém toda sua originalidade e simplicidade, afinal, a intenção do Di Propósito com as festas é estar mais próximo dos fãs em um ambiente que todos se sintam bem e que se assemelhe aos encontros com os amigos, os quais os meninos de Brasília adoram.

“Depois desse tempo de pandemia, em que a gente não podia se reunir, batia aquela vontade de chamar os amigos pra um encontrin, um role só nosso, em casa e com muito pagode. Foi assim que surgiu a ideia do primeiro projeto, e nós queremos dar continuidade a isso e fazer várias resenhas pelo Brasil, encontrando nossos fãs e fazendo novas amizades”, declara Kaique, uma das incríveis vozes do DP. “Bora recuperar o tempo de isolamento e curtir muito com as pessoas que a gente gosta”.

A essência da label, assim como a do Di Propósito, é inovar trazendo diversos ritmos para uma versão de samba/pagode. Para isso, o grupo vai contar com diversas participações de artistas de todos os segmentos musicais, que serão atrações surpresa.

Mantendo a marca registrada do Encontrin, o cenário dos eventos será leve e descontraído, passando a sensação única de um rolê na casa dos amigos, com muitas conversas, risadas, comida, drinks diferentes e, é claro: muita música boa!

“Nós gostamos de estar próximo do nosso público, já que a única coisa que nos diferencia deles são os instrumentos que carregamos”, confessa Laycon, um dos vocalistas. “Na essência somos todos iguais: apaixonados por música e com uma imensa vontade de fazer umas resenhas com os amigos”.

Sempre envolvidos ativamente nas decisões de repertório, locais e cenários dos shows, todos os integrantes do Di Propósito estão animados e confiantes com essa nova etapa de suas vidas, conta Kaique. “Esperamos muito por isso e agora é hora de tirar tudo do papel e começar a viver essa nova fase com nossos fãs. Não vemos a hora de encontrar cada um deles”, confessa.

Os meninos de Brasília, que começaram sua carreira em 2009 depois de uma gincana escolar e se tornaram fenômenos na internet em 2018, agora tem mais de 1,4 bilhão de plays nas plataformas, cerca de 2,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e chegaram à marca de 832 mil seguidores no Instagram.