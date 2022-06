Conheça Lucas Pereira, o tiktoker número 1 do Brasil

O pernambucano Lucas Pereira, conhecido como ‘Eu Pereira’ nas redes sociais, tem dado o que falar. Depois de uma postagem sua compartilhada por Carlinho Maia em 2019, o sucesso nunca mais parou. Em 2022 lançou seu maior sucesso, o viral ‘Negão e Branquelo’, que conquistou fãs no Brasil inteiro, anônimos e famosos.

Um dos famosos que se encantou com seu trabalho foi Tirulipa. Gostou tanto que assinou com o jovem humorista. Agora, Lucas pode trabalhar ao lado de um de seus maiores ídolos.

“Desde criança tenho o dom de ser engraçado Comecei então a fazer apresentações em shows de talentos em minha cidade natal e deu certo”, diz Pereira.

O jovem hoje divide seu tempo fazendo publicidade e criando conteúdos criativos, e engraçados, para a internet. Se tornou roteirista, diretor e ator de seus próprios trabalhos. Tudo para mostrar o melhor conteúdo para seus fãs.

Lucas mantém dois canais no YouTube, um deles com mais de 1 milhão de inscritos e já passou dos 500 mil seguidores no Instagram. Fora isso é tiktoker número um no aplicativo, estando no Top1 Brasil como o mais assistido, principalmente entre os jovens.

“Tive que aprender a viver e trabalhar sozinho para chegar até onde cheguei. São sete anos trabalhando na internet”, conta Lucas.

O reconhecimento foi quase que instantâneo depois do viral ‘Negão e Branquelo’. Fez tanto sucesso que até Matheus Mazzafera o entrevistou.

Fez parcerias de sucesso com outros influenciadores como Tirulipa, Orlandinho, Alê Oliveira, Camila Loures, Nobru, Bruno Playhard e a Loud. Hoje todo mundo quer ter um minutinho ao lado do ‘EuPereira’, o ‘Branquelo’.

Seus planos para o futuro estão fervilhando em sua mente. Ele quer fazer uma série para o YouTube e um filme da esquete ‘Negão e Branquelo’. E tem tudo para fazer esses sonhos se realizarem.

“O sucesso do ‘Negão e Branquelo’ se deu conta por ter transições e referências a grandes filmes e séries internacionais. Além de ter um humor único e diferente”, finaliza.