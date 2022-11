Confira como foi a gravação do DVD do Menos é Mais em Brasília

Projeto tem direção musical de Dudu Borges e participações especiais de Raça Negra, João Gomes, Dilsinho, Matheus Fernandes, Ferrugem e Hugo & Guilherme

Duzão, Goes, Jorge, Paulinho e Ramon gravaram, no dia 02 de novembro, o primeiro DVD da história do Menos é Mais. Intitulado “CONF!A”, o projeto tem direção musical assinada por Dudu Borges e foi filmado no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, cidade natal do grupo. Com público estimado em 13 mil pessoas, os pagodeiros gravaram cerca de 20 faixas – algumas sendo pot-pourris – que serão divididas em dois álbuns para o lançamento.

Este projeto foi o maior e mais importante já realizado pelo grupo e, para dividir o momento com os artistas, grandes nomes da música marcaram presença: Raça Negra, Dilsinho, João Gomes, Matheus Fernandes, Ferrugem e Hugo & Guilherme.

“Com certeza foi um dos dias mais marcantes das nossas vidas. Vivemos todos esses anos para chegar a esse momento e não poderia ter acontecido em outro lugar”, conta Jorge. “Como a gente sempre diz, o Menos é Mais não é artista de uma música só ou de regravação, o Menos é Mais é artista de uma cidade, é essa cidade se chama Brasília”, finaliza.

“Brasília sempre sonhou nosso sonho junto conosco, e esse projeto tinha que acontecer aqui na nossa cidade, junto das pessoas que acreditaram em nós desde o começo”, diz Goes. “E lembre-se: se você tem um sonho, acredita, CONFIA e vai!”, conclui.

O grupo fez questão de gravar o projeto na cidade onde teve início sua história, e o Nilson Nelson foi o local escolhido. Além de músicas inéditas, fazem parte do setlist do DVD o EP “Spoiler”, já disponibilizado nas plataformas de áudio e vídeo. As canções “Põe Na Balança”, “Ah Tá” e “Foi Bom Mais Foi Ontem”, feat com o maior fenômeno do piseiro, João Gomes, se juntam ao clássico bloco “Melhor Eu Ir”, do Churrasquinho Menos é Mais – que hoje é o vídeo de pagode mais visto do mundo com mais de 700 milhões de views no Youtube – para compor o repertório do show.

Fotos: Divulgação