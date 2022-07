Concurso vai eleger o bumbum mais bonito do DF

“Bumbum da Capital” está com inscrições abertas. Mulheres de 18 a 50 podem se inscrever

Pelo segundo ano consecutivo, o concurso Bumbum da Capital vai eleger o bumbum mais bonito do DF. Mulheres de 18 a 50 anos podem se inscrever. A única exigência é que as candidatas tenham o bumbum natural.

As inscrições vão até 30 de julho e devem ser feitas via e-mail: [email protected] A candidata deve enviar fotos e informações pessoais (idade, altura e peso).

A seleção será feita pela organização do concurso. No dia 15 de agosto, dez candidatas serão apresentadas em desfile a ser realizado na área central do Plano Piloto. A grande final acontece na segunda quinzena de setembro, em um evento presencial. O local será anunciado em breve.

Em 2021, a ganhadora do concurso foi a enfermeira Thamirys Alves.

Os prêmios para o primeiro lugar vão de valor em dinheiro a procedimentos estéticos.

A apresentação do Bumbum da Capital fica a cargo do promoter David Brazil e da ex-chacrete Rita Cadillac. A produção do concurso é do jornalista brasiliense Bruninho Afonso.