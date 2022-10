Comunicadora Renata Martins fala sobre a carreira de “influencer”

Discussões acerca de qual currículo é necessário para se tornar um “digital influencer”.

A graduação era imprescindível para dar o “start” na carreira profissional, mas este cenário está mudando. Os “Criadores de conteúdo” e “Influenciadores Digitais” são as novas profissões mais questionadas na atualidade por não necessitarem de um diploma.

Não ter conteúdo e não ter formação são coisas muito diferentes. Algumas pessoas que cresceram e utilizaram da internet como forma de trabalho e divulgação foram questionadas sobre suas áreas de formação e se são aptas a falarem sobre determinados assuntos.

A ex BBB, Maíra Cardi, foi extremamente apedrejada ao lançar o seu Programa de emagrecimento “Maíra seca você” e questionada pelo Conselho de Nutrição por sua não formação. Apesar de inúmeros cursos técnicos na área, a mídia nunca deixou as críticas de lado.

A mentora de relacionamentos, Mirela Acioly, foi indagada por sua não formação na área de psicologia, ainda que tenha diversos cursos extracurriculares na área e atingindo mais de 10.000 pessoas com métodos próprios como o “Revolucione o seu casamento”, “Revolucione suas emoções”, “MiSquenta”, “MiCuido” e “MiEntenda”.

Assim como Maíra Cardi e Mirela Acioly, outras celebridades também foram questionadas pela forma de divulgar o conteúdo e se são autoridades adequadas para tal manifestação, entre elas estão Adriana Santana, Boca Rosa e Camila Coutinho.

A comunicadora Renata Martins comenta que já foi indagada pelo mesmo motivo, mas diz não se preocupar – “Eu sempre digo que pessoas que estão fazendo a diferença sempre levam pedradas. Apesar de brincar muito nas redes sociais e trazer conteúdo de forma leve e natural, meu principal objetivo é transformar a vida das pessoas que me seguem, independente da minha área de formação”.

A palavra “Influenciar” significa induzir alguém a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira ou a pensar de um determinado modo. Se tornar autoridade na internet vai muito além de uma #publi, divulgação do seu dia a dia nos stories ou mesmo a sua formação.

“Há assuntos que podemos trabalhar sem a necessidade de um diploma. Eu sou mulher, mãe, divorciada, profissional e tenho certeza que posso falar de muitos assuntos que estão presentes no meu dia a dia a fim de revolucionar mulheres que passam pela mesma situação que eu. Apesar de formada em Comunicação Visual e pós-graduada em Gestão Pública, me sinto muito mais apta para falar sobre o fato de ser mãe solo e como trabalho minha mente para as adversidades da vida, por exemplo.”

Utilizando muito a internet para tratar assuntos de psicologia, Renata responde às críticas com perguntas como – “Em uma biografia de apenas três linhas no Instagram é difícil eu falar sobre minha formação, profissão e minhas áreas de estudo. Será que alguém sabe que a minha monografia da faculdade foi pautada na Psicanálise Infantil? Será que as pessoas sabem que tenho inúmeros cursos na área da psicologia e de relacionamento? Será que as pessoas sabem que eu amo estudar sobre a mente humana como hobby?”

Cada vez mais as pessoas estão utilizando a internet como válvula de escape para os problemas reais do dia a dia e menos para o consumo de conteúdo significativo e de valor. A pergunta reflexiva é Como você está consumindo as suas redes sociais? O entretenimento é de suma importância, mas e quando começamos a idolatrar memes e palhaçadas e criticamos as pessoas que tem o intuito de nos agregar e nos acrescentar em conteúdo?

Renata diz – “Além de atrair mais seguidores e mais curtidas, meu objetivo é criar uma experiência positiva para o meu usuário, de maneira que ele saia do meu perfil aprendendo algo. Aconselho que crie conteúdo significativo, alimente constantemente suas redes sociais e se envolva com seu público. Não podemos esquecer que não estamos falando com máquinas, mas sim com seres humanos que estão do outro lado da telinha, não importando se você tem 100 ou 100.000 seguidores.”