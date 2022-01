Carol & Vitória lança EP “PR3VIAS” com repertório escolhido pelos fãs

Com mais de 16M de seguidores nas redes, dupla estreia músicas com Chris MC, Kawe e remix do hit “Eu tô gostando de um menino aí” no dia 7 de janeiro

A dupla Carol & Vitoria estreia o EP “Pr3vias” no primeiro minuto de sexta-feira, 7 de janeiro, acompanhado de dois visualizers inéditos. Produzido pelo duo HITMAKER (responsáveis pela produção de hits como “Combatchy”, de Anitta, e “Cheguei”, de Ludmilla), o projeto conta com o sucesso “Oh Mãe” – lançado em outubro – as participações dos rappers Chris MC e Kawe, e um bônus track com uma roupagem atualizada do maior hit das irmãs catarinenses “Eu tô gostando de um menino aí” – single que atingiu mais de 51M de visualizações no YouTube e ultrapassou 17M de plays no Spotify, e agora ganhou uma versão remix. Com mais de 16M de seguidores nas redes, o título do EP – com lançamento pela Som Livre – explica-se pelas prévias à capela das três canções autorais apresentadas pelas cantoras no TikTok, o que colaborou na escolha e criação artística das faixas.

É com essa comunicação direta com seus fãs que Carol & Vitoria transita para uma fase mais madura. Das meninas que despontaram em 2019 com covers em respostas às músicas machistas para mulheres que já passaram por relacionamentos abusivos e que agora escrevem sobre o que aprenderam com a experiência. A receptividade das canções no TikTok, onde contabilizam mais de 6,5 milhões de seguidores, as colocam na lista de músicos que testam suas obras inéditas em seus perfis antes de lançá-las.

Entrevista

Bruninho Afonso: Quando perceberam que estavam começando a construir e consolidar a carreira musical?

Ana & Vitoria: Acho que foi no dia que oficialmente lançamos uma música autoral nas plataformas digitais. Ali foi um grande divisor de águas pra gente.

Bruninho Afonso: Há uma previsão de turnê para levar o trabalho ao público?

Ana & Vitória: Queremos muito! Agora com a vacinação e a rotina de eventos voltando gradualmente, queremos fazer shows e ver a galera de pertinho.

Bruninho Afonso: Acham que a defesa sobre o machismo ajudou para que ficassem conhecidas?

Ana & Vitória: Nosso trabalho toca as pessoas em muitos aspectos, mas com certeza nossos relatos nas músicas e nosso amor em enaltecer a imagem da mulher é com certeza extremamente atrativo!



Bruninho Afonso: Quais as expectativas da dupla após o lançamento do novo ep?

Ana & Vitória: São músicas que a galera já conhece, pedaços que soltamos nas redes e eles já amaram! Esperamos que agora com os sons completos nossos fãs fiquem mais felizes ainda!