Influencer ‘Cara de Óculos’ supera dificuldades e faz sucesso

Com mais de 850 mil seguidores nas redes, Cara De Óculos faz parte de um seleto grupo de influenciadores que tem mais de 1 milhão de views

Alucinado por adrenalina e velocidade desde pequeno, o Cara De Óculos, influencer de Belo Horizonte, vem quebrando a internet com o sucesso de seus vídeos no canal do Youtube e também no Instagram. Com mais de 850 mil seguidores nas 2 redes, o Cara De Óculos faz parte de um pequeno grupo de influenciadores que possuem vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. Com humildade e sorriso no rosto, ele nos conta um pouco de sua trajetória, para influenciar outros jovens da periferia a conquistarem seu espaço, sem fugir da luta.

“Sempre fui batalhador, e esse é um valor que é herança direta da minha mãe. Com 15 anos eu trabalhava lavando carros, e no ano seguinte iniciei estágio em uma empresa de óleo lubrificante. Aos 17, comecei a trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, onde fiquei até mudar o rumo por completo, mergulhando de cabeça na internet”, nos conta o influencer.

Prestes a completar 18 anos, o Cara de Óculos conquistou a primeira moto, com a ajuda da mãe que a financiou em seu nome. “Até hoje isso me emociona, pois foi a primeira grande conquista, e como eu ainda não tinha crédito suficiente na praça, minha mãe financiou para mim, e paguei com bastante luta. O apoio que ela me deu só fez aumentar ainda mais meu amor e admiração por ela”.

Algum tempo depois, essa moto financiada serviu como entrada na compra de um novo modelo, de grande porte, com o qual o Cara De Óculos começou a produzir vídeos de sucesso na internet. Gravando vídeos de manobras radicais, participando de eventos o Cara De Óculos foi construindo seu nome, em especial na grande região de Osasco, em São Paulo.

“Esse era um nicho meio desconhecido na época. Não havia reconhecimento a quem fazia manobras com as motos, e Belo Horizonte não possuía nenhum influenciador nessa área. Meus vídeos tornaram-se um grande sucesso em diversas plataformas, e eu decidi meter o pé na porta, e explorar esse campo desconhecido em BH. Mais que isso, decidi aprender na prática como transformar isso em uma carreira de sucesso financeiramente”, relembra.

Fazendo divulgação para outras empresas e criando sua própria marca, a Conexão 244, o sucesso de mídia começou a se reverter em independência financeira.

O sucesso é maior quando fazemos o bem ao próximo

Assim que os resultados começaram a aparecer, o Cara De Óculos se dedicou a reformar a casa dos pais, que sempre representaram seu alicerce. “Eu não me sentiria realizado se não pudesse oferecer uma melhor qualidade de vida a quem sempre me ensinou o que era certo”, afirma. Logo em seguida se tornou pai, e se mudou. “Agora eu tinha minha própria família, e alugamos uma casa para escrever mais um capítulo na história. O volume de trabalho vinha aumentando muito, e conquistei uma estabilidade financeira graças ao meu trabalho. Isso me dá muita satisfação”, afirma o Cara De Óculos.

Recentemente, outra situação também o encheu de orgulho. “Durante muitos anos ouvi minha mãe dizer o quanto sonhava em ter uma Honda Bizz, mas ela não conseguia realizar esse desejo pois seu foco sempre foi priorizar os filhos. Com o retorno financeiro que fui alcançando, presenteei minha mãe com essa moto que era sonho dela. Foi uma mistura de emoções, um dos dias mais felizes que já vivi”, emociona-se.

Yuri Santana, o famoso Cara De Óculos, nos ensina que as dificuldades existem para serem superadas, e que não é preciso mudar a personalidade para conquistar o sucesso. “Faço questão de ser eu mesmo. Não mudo meu jeito de ser, e não deixo o sucesso subir à cabeça. Conquistar as coisas na vida é uma tarefa difícil, mas perder é muito fácil. Sou o Cara De Óculos, mas nunca vou perder a essência do Yuri Santana, que aprendi com minha família”