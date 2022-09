Bombeiro conta relatos de Brumadinho a Maurício Meirelles

Léo Farah é capitão do corpo de bombeiros em Minas Gerais e foi entrevistado de Maurício Meirelles no quadro Achismos em seu canal no youtube

Durante a entrevista, Léo contou relatos emocionantes sobre a tragédia ocorrida em Brumadinho em 2019 e disse que até hoje, mais de três anos depois, ainda tem bombeiro no local procurando corpos de pessoas ainda não achadas.

Léo também contou detalhes ainda não revelados sobre a tragédia da barragem em Mariana, interior de MG, em 2015. “Quando chegamos ao local, a população queria matar a gente.”

O bombeiro também contou como são feitos os treinamentos do grupamento especial e disse que eles chegam a ficar enterrados vivos por cinco horas para saber como é a sensação de uma vitima de soterramento.

Léo também criticou o fetiche criado por muitos com bombeiros sarados e bonitões e disse que ouve muita cantada do tipo: “deixa eu pegar na sua mangueira”.

Veja a entrevista completa:

Sobre o projeto Achismos

O projeto completou 1 ano em dezembro de 2021 e o canal de Maurício Meirelles no youtube já conta com mais de 4 milhões de inscritos. No achismo já passaram centenas de convidados, falando com diferentes bolhas e quebrando alguns preconceitos e achismos que as pessoas têm sobre determinados assuntos.

Dentre as entrevistas temos diferentes nacionalidades como chinês, russa, venezuelano, indiano, diferentes religiões como padre, pai de Santo, monge budista , diferentes profissões como negociador de sequestro, ginecologista homem, motorista de ônibus, etc.

Além de pessoas com histórias marcantes como sobrevivente do acidente da chapecoense, funcionária da família real que mora em Londres, sobrevivente do holocausto, entre outros. As entrevistas juntas somam mais de 1 bilhão de views.