Bob Guerreiro dá dicas para se tornar um comediante de sucesso

As pessoas perguntam o tempo todo a Bob Guerreiro como podem se tornar um comediante de sucesso. Para o também influenciador, que coleciona mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram, não existe uma receita pronta. “São várias maneiras, mas primeiro, você está realmente pronto para ser um? Você está pronto para a verdade por trás das risadas? Você acha que pode fazer as pessoas rirem mesmo quando está infeliz?”, questiona.

De acordo com o nordestino, essas são as coisas que as pessoas precisam pensar antes mesmo de entrar no mundo da comédia. Caso a resposta seja “sim”, o influencer começa citando a importância de saber fazer piadas: “Sei que pode parecer óbvio, mas a parte mais difícil de ser um comediante é essa. A maneira de obter risadas genuínas é pensar nas coisas reais e cotidianas que acontecem em sua vida e que fazem você rir e começar a partir daí”.

Outro ponto destacado por Bob Guerreiro é que um bom humorista deve saber se movimentar. “Acho que todos os comediantes deveriam ter aulas de atuação porque você precisa ser capaz de representar as coisas sobre as quais fala. Você tem que ser capaz de ajudar a transmitir a mensagem e usar seu corpo é uma ótima maneira de fazer isso”, reflete.

Por último, e não menos importante, Bob Guerreiro fala sobre driblar o nervosismo e evitar que isso transpareça para quem te assiste, seja pessoalmente num stand up, uma peça de teatro ou até mesmo em esquetes como ele faz nas redes sociais. “Rola o nervosismo, a ansiedade e, muitas vezes, a pessoa começa a se questionar antes de uma apresentação. Parece até que esse sentimento nunca vai embora. Mas todos que você vê e ama tem o mesmo medo antes de cada show; É como você lida com essas questões que faz de você um grande comediante”, finaliza.