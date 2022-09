Bell Marques e dia do Piseiro são atrações do Camarote Club 2023

O camarote comemora 5 anos no Carnaval de Salvador. Ingressos já estão à venda

O Camarote Club, uma das maiores atrações do carnaval de Salvador, está comemorando 5 anos de existência. Localizado no Clube Espanhol e famoso por proporcionar aos foliões experiências sensoriais exclusivas em todos os ambientes, o camarote possui excelente qualidade de serviço e conforto em um local amplo e sofisticado.

Dentre os serviços do Club estão: all inclusive com bebidas premium e buffet de alta gastronomia, line up especial com Djs renomados, 03 grandes shows de atrações nacionais por noite em uma arena coberta e climatizada e com mais de 1.500 metros, salão de beleza, maquiagem, customização e massagem, além de banheiros climatizados e um mirante com a vista mais privilegiada percurso do carnaval de Salvador.

O camarote Club é, sem dúvida, um marco do roteiro luxuoso da diversão por ter um projeto moderno e arrojado, decoração deslumbrante e um ambiente aconchegante, envolvente e totalmente propenso à diversão e aos prazeres que só o carnaval de Salvador possui.

O espaço também se destaca pela segurança, conforto e alta qualidade de um serviço diferenciado e personalizado, com conceitos marcantes em música e gastronomia.

Para a comemoração dos 5 anos ficar ainda mais especial o Club traz para a line up o cantor Bell Marques e o DJ Alok, que se apresentam pela 1ª vez no camarote e prometem fortes e inesquecíveis emoções. Outra grande novidade é que o primeiro dia da folia no Club (quinta-feira) será dedicado exclusivamente ao Piseiro, ritmo que mais cresce e ganha adeptos na atualidade, com 03 dos maiores nomes no gênero: Nattan, João Gomes e Vitor Fernandes além do cantor Tarcísio do Acordeon que se apresenta no domingo.

O Camarote Club está com tudo planejado para proporcionar 6 dias incríveis de festa com muito charme, sofisticação e alegria! todos prontos para viver momentos inesquecíveis na balada mais VIP e comentada da folia baiana?

Confira a line up:

Quinta-feira: Nattan, João Gomes e Vitor Fernandes

Sexta-feira: Wesley Safadão e Parangolé

Sábado: Harmonia do Samba e Timbalada

Domingo: Alok e Tarcísio do Acordeon

Segunda: Bell Marques e Alexandre Peixe (Axézin)

Terça (SEM FIM): Léo Santana, Banda Eva e Rafa & Pipo Marques



FUNCIONAMENTO

Dias: 16/02/2023 a 21/02/2023 – Quinta a Terça-feira.Horário: Quinta à Segunda das 18h às 05h

Terça Sem Fim, das 18h às 07h