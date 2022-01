Arena Carnaval SP 2022 anuncia duas novas atrações no seu line-up

Quando a Arena Carnaval SP divulga um novo bloco em seu line-up começam as perguntas nas redes sociais: “Quando serão divulgadas todas as atrações?”. A espera acabou! A Agência InHaus anunciou os dois blocos que faltavam: Bloco do Silva, com o cantor Silva e os seus convidados, e a Arena Safadão, comandada pelo músico Wesley Safadão. Além das novidades divulgadas, o maior pré-carnaval de São Paulo conta com a diva da música pop Anitta, destaque do bloco ‘Ensaios da Anitta”; conhecido como o “Gigante” – não só pelo tamanho, mas pelo enorme carisma, Léo Santana comanda o “Bloco da Santinha”; José Gil, Francisco Gil e João Gil apresentam o “Bloco do Gilsons” e a Pipoca da Rainha com Daniela Mercury; e para encerrar tem muito pagode com os novos expoentes do gênero, Dilsinho e o Grupo Menos É Mais invadem a “Arena Carnaval SP” com o bloco “Leva Meu Coração”. Serão realizados diversos shows com grandes nomes da música brasileira e seus convidados, contando com palco 360º, espaço gourmet, áreas instagramáveis, estrutura de segurança e sanitários integram a terceira edição da Arena Carnaval SP; onde os foliões poderão curtir a festa com mais conforto. Os eventos ocorrerão levando em conta todos os protocolos vigentes no momento de sua realização, incluindo apresentação de comprovante de vacinação e/ou passaporte vacinal. De acordo com a Agência InHaus, criadora e organizadora da plataforma, a expectativa é de que o novo formato, com mais dias de folia e ingressos vendidos antecipadamente, permita que o público curta a folia democrática do carnaval paulista com mais comodidade, estrutura e acesso à bares e alimentação de qualidade. Ao longo de sua trajetória a Arena Carnaval SP recebeu mais de 115 mil pessoas. Cerca de 4.000 pessoas trabalham direta e indiretamente na produção de várias frentes do evento, somados aos profissionais ligados à música, entre cantores, músicos, roadies e bailarinos. Os ingressos são comercializados pela https://www.ticket360.com.br/ e os preços variam de R$ 60 a R$ 250.Atendendo às medidas de segurança estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, a Arena Carnaval contará com todos os protocolos em vigor na data de sua realização. Para saber mais: @arenacarnavalsp Datas e atrações confirmadas:15 de janeiro – Bloco do Gilsons e Pipoca da Rainha 22 de janeiro – Bloco do Silva29 de janeiro – Baile da Santinha05 de fevereiro – Arena Safadão12 de fevereiro- Ensaios da Anitta19 de fevereiro – Bloco Leva Meu Coração Local: Memorial da América Latina (SP)