André Fernandes se apresenta no Centro de Convenções nesta quinta-feira

A estreia da turnê, reuniu milhares de pessoas em um transformador encontro com Jesus no Jenuesse Arena com mais de 20 mil pessoas

Com mais de 40 milhões de visualizações e quase três milhões de seguidores nas redes sociais, o pastor André Fernandes tem se destacado como mentor no mercado do streaming com suas mensagens de salvação e renovação. André vai passar por três capitais do país, começando por Brasília nesta semana. Confira a agenda:

Brasília, Centro de Convenções Ulysses Guimarães (14.07)

Salvador – BA, Centro de Convenções Salvador (17.07)

Recife – PE, Classic Hall (25.08)

André Fernandes é um pastor e líder cristão com foco em espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Aborda, em especial, questões emocionais como ansiedade e depressão. Seus conteúdos tem linguagem simples, clara, objetiva e acessível para diferentes públicos por meio de chaves interessantes e novos insights.

Pastor sênior da Igreja Lagoinha Miami Church, e Co-Lead Pastor na Lagoinha Alphaville, André Fernandes é casado com Quézia Cádimo há mais de 13 anos e pai de três filhos, Cecília, Benício e Chloe.

Seu podcast no Spotify e Deezer Brasil é um dos mais ouvidos na categoria de Espiritualidade e religião. Em sua plataforma “Incendiários”, já ajudou mais de 10 mil pessoas com assuntos relacionados à fé, propósito, ansiedade, depressão e vida com Deus.

Escritor do Best Seller “A Resposta que você precisa”, para este ano André Fernandes tem se dedicado também a elaboração e escrita de novos livros, complementando e dedicando-se cada vez mais em seu ministério e carreira.

Acompanhe André Fernandes nas redes sociais:

Instagram: https://instagram.com/andrefernandes.ofc

YouTube: https://youtube.com/user/andrefernandesrj