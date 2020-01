Microsoft invete US$40 milhões em tecnologia de Inteligência Artificial aplicada a saúde

PUBLICIDADE 

Através da iniciativa AI for Good, projeto da Microsoft para incetivar pessoas e empresas que trabalham para resolver problemas globais por meio de tecnologia, a AI for Health trabalhará em três frentes de medicina, entre elas para o avanço na prevenção diagnóstico e tratamento de doenças; no aumento das pesquisas para proteção contra crises globais de saúde; e no aumento do acesso à assistência médica para população carentes.

Já até abordei o assunto, cada vez mais os avanços em Inteligência Artificial estão rompendo barreiras e facilitando cada vez mais o diagnótisco de casos super difíceis para medicina tradicional, como por exemplo o diagnóstico do câncer de mama, que tem uma eficiência de prevenção e diagnóstico muito superior ao tradicional.

É a tecnologia a serviço da humanidade , e a cada vez mais podemos esperar novas barreiras a serem quebradas.