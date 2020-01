Maior sensação em brinquedos para fãs do Star Wars

PUBLICIDADE 

Todo mundo deve lembrar do famoso mestre Yoda da primeira trilogia. Mestre e mentor do Luke Skywalker. Ele está de volta em forma de um filhote de 50 anos na nova série do concorrente do Netflix, Disney +, na série The Mandalorian. A série é um tipo de Western espacial, que acompanha Mando, um caçador de recompensas da mesma tribo do famoso Boba Fett, do Império Contra Ataca.