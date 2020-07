Informação segura: como proteger o seu WhatsApp?

PUBLICIDADE

Com cada vez mais pessoas conectadas à internet, a informação virou um ativo atrativo, tanto para empresas em busca de dados sobre seus consumidores, quanto para pessoas más intencionadas praticando golpes. Aplicativos como o WhatsApp têm sido visados justamente por guardarem informações importantes. Saber como proteger o seu WhatsApp pode evitar muita dor de cabeça.

Por si só, o WhatsApp é um aplicativo seguro. Mensalmente, a equipe do app desenvolve novos recursos de criptografia de dados, para oferecer o máximo de proteção para os usuários. Porém, você pode dar uma “forcinha” a mais em matéria de segurança ao tomar algumas medidas básicas. Confira a seguir!

Faça o backup dos dados do WhatsApp

Já imaginou ter seu smartphone clonado e perder todas as conversas registradas no WhatsApp? Ou ainda optar por trocar de smartphone e não conseguir passar todos os dados de um equipamento para outro? Para não passar por esse tipo de situação, é fundamental fazer o backup dos dados do WhatsApp com uma certa frequência.

Para quem está trocando de equipamento e quer transferir WhatsApp iPhone para Android, ou para quem quer manter uma cópia das conversas em segurança, a dica é utilizar o aplicativo MobileTrans, que conta com uma série de ferramentas que ajudam o usuário a manter um backup para restaurar o WhatsApp quando necessário.

Tudo o que você precisa fazer é baixar o MobileTrans no seu smartphone e conectar o equipamento em um computador, que fará o processo do backup. Todo o app é traduzido para o português, ou seja, basta seguir as instruções apresentadas na tela para transferir WhatsApp iPhone para Android e vice-versa.

Além de fazer o backup, restaurar e transferir as conversas do WhatsApp, o MobileTrans tem a função de enviar dados como imagens, vídeos e contatos entre dois celulares, criar uma cópia dos arquivos no computador e enviar todas as informações para um novo equipamento.

O melhor é que se trata de um aplicativo gratuito (com a possibilidade de compra de ferramentas específicas dentro dele). Assim, você pode manter suas conversas salvas facilmente, evitando perder informações importantes diante de qualquer imprevisto.

Configure a verificação em duas etapas

A verificação em duas etapas é um procedimento que adiciona uma camada de segurança à conta de um usuário. Dessa forma, se alguém tiver posse de sua senha, será mais difícil ter acesso aos dados. Esse tipo de recurso está disponível em diferentes plataformas, desde um app de conversas como o WhatsApp, até uma conta de e-mail da Google.

Essa é uma ferramenta para proteger o seu WhatsApp que já vem instalada no próprio aplicativo. Por meio do recurso, você pode cadastrar uma senha extra, permitindo que o app funcione em outros dispositivos. A verificação em duas etapas é especialmente útil em caso de roubos, já que faz com que o usuário acesse sua conta em outro celular e avise seus contatos sobre o ocorrido.

Para ativar o recurso, basta acessar as Configurações do WhatsApp. Depois, clique na opção Conta e, em seguida, em Verificação em Duas Etapas e Ativar. O aplicativo vai exigir que você crie uma senha numérica, que você deve gravar na memória para que use caso necessário.

Siga as atualizações necessárias

Não é raro que um aplicativo notifique seu usuário de que há uma atualização disponível. Essas atualizações podem significar a implantação de novos recursos, como o WhatsApp Pay (que teve o funcionamento impedido pelo Banco Central), até ferramentas capazes de aumentar a segurança de dados. Por isso, é sempre bom manter o seu WhatsApp atualizado.

Muitas vezes, quando o aplicativo é atualizado, recebe um reforço em proteção de dados para cobrir alguma tentativa de roubo que pode estar acontecendo. Em outras palavras, quando você atualiza o seu aplicativo, está colocando uma nova tecnologia de segurança para proteger o seu WhatsApp.

O que fazer quando não consegui proteger meu WhatsApp?

Se você fez o backup do WhatsApp e seguiu as outras dicas para proteção de dados, já diminuiu consideravelmente os riscos de perder suas informações. Mas se você clicar em algum link suspeito e acabar com seu WhatsApp hackeado, a orientação é restaurar o app.

O WhatsApp pede que você exclua o aplicativo do smartphone, baixe e instale novamente, como se fosse a primeira vez. Isso pode bloquear o acesso dos hackers e permitir a recuperação da conta. E se você tiver feito o backup, não vai ter perdido nenhuma mensagem!