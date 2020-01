Eight Sleep Pod é o primeiro colchão que esquenta ou esfria e com lados independentes

PUBLICIDADE 

No século 21, não basta mais trocarmos nosso colchão por um novo, hoje podemos escolher se são a ar, de espuma ou molas. Porém além disso a Eight Sleep Pod nos traz um modelo que pode regular a temperatura de cada lado entre 12 e 45 graus Celcius. Além de ser conectado com seu celular para mostrar a qualidade do seu sono.

Por enquanto disponível entre US$2.225 e US$2.745 nos Estados Unidos, com um período de 100 dias de testes gratuíto.

https://www.eightsleep.com/