Covid-19, finalmente a doença do Coronavírus foi nomeada. Veja últimos fatos

PUBLICIDADE 

Ao passar as 800 mortes, a epidemia que ameaça o mundo, já passou do número do mortes do tão temido Sars e continua se alastrando de forma surpreendente.

Cientistas já imprimiram o genoma do mesmo, replicaram em laboratório, tudo para testar formas de combater o mesmo. Medicamentos contra HIV, contra gripe, entre outros vem sendo testados, enquanto nem temos esperança de uma vacina.

A China já está praticamente em quarentena, uma vez que grande parte das companhias aéreas já restringiram seus voos. Outras fronteiras são menos utilizadas. Maior problema é a falta de comunicação que vem do país. Pois o regime de governo nos priva de muitas informações, e mesmo os dados de mortes e afetados não pode ser considerado muito realístico. Sabe se que desde de dezembro já eram registrados casos, porém sem muitos avanços para prevenção de novos e tratamento. Um dos médicos que colocou o problema pro ocidente faleceu recentemente pelo vírus e foi considerado inimigo do estado.

O vírus é propagado pelas formas mais intrigantes possíveis, em um condomínio em Hong Kong, o mesmo se propagou pelo encanamento do prédio, o que prontamente gerou uma evacuação, mas não se sabe quantos já estavam contaminados. Navios de cruzeiro tem sido mantidos em quarenta, e um deles com mais de 200 casos entre 4000 passageiros não tem a menor perspectiva de solução. Estão todos enclausurados, sob pena de morte se furarem a quarentena em território chinês.

O Brasil já se prepara para chegada iminente do vírus, apesar de nenhum caso confirmado. E cerca de 25 países já têm casos confirmados, inclusive com mortes. A maioria desses países já trata como uma epidemia da mais alta gravidade. A próprio OMS, organização mundial da saúde também já colocou no nível mais alto de alerta.

Estatisticamente, a mortalidade entre quem é contaminado, é de 2%, sendo maior em crianças e idosos. Pouco se sabe no que ocorre nos que morrem e nos que sobrevivem. Infelizmente poucas boas notícias existem. Nossa segunda maior epidemia já registrada, a gripe espanhola, proporcionalmente em tempo de dissiminação da doença, matou muito menos do que o coronavírus.

Coronavírus é um tipo comum de vírus, dentre os quais 6 tipos causam infecções em humanos. E deste agora, finalmente a doença foi nomeada, se chama Covid 19.