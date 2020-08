Apple está usando conteúdo de Realidade Aumentada de seus show da Apple TV+

PUBLICIDADE

Com o futuro lançamento do seu óculos de realidade aumentada para 2022 e com a falta de interesse do público em geral pela Apple TV+, a gigante começa a testar objetos, ou personagens de seus show mais famosos para serem misturados a fotos ou vídeos reais a partir de um aplicativo para suas plataformas existentes. Por exemplo, a série For All Mankind, que é sobre exploração da lua, podia se usar um jeep lunar para colocar em sua sala de estar. Já era pra ter sido lançado no início do ano, porém a pandemia atrasou a implementação. Espera se para ainda esse ano a novidade.