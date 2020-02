Ações da Tesla disparando valor de mercado. Mais de 40% em 2 dias

PUBLICIDADE 

Pela primeira vez as ações da Tesla subiram pra mais de US$940 por ação. Desde o início do ano, o valor da empresa dobrou, e quadriplicou desde setembro passado. Hoje passando US$170 bilhões.

A Tesla vende 20x menos carros do que uma General Motors, por exemplo, porém o motivo do crescimento é que os investidores acreditam que a empresa, por conta de fabricarem indiscutivelmente os melhores carros elétricos, vai crescer de forma muito mais exponencial do que as concorrentes.

O maior acionista da empresa é o Elon Musk, que já tem fortuna pessoal de mais de US$40 bilhões. Considerando que há pouco mais de 30 anos atrás, nem emprego ele tinha, e tentava uma vaga na Netscape.