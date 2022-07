Tour de France: Mads Pedersen (Trek-Segafredo) pensa melhor que seus rivais para ganhar a etapa

Vingegaard mantém a camisa amarela

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Saint-Etienne, 15 de julho: Em um dia de ventos cruzados e quedas, o campeão mundial de 2019 Mads Pedersen (Trek-Segafredo) levou a 24ª vitória de sua carreira e sua primeira etapa de Grand Tour em Saint-Etienne.

Depois de quase trinta quilômetros de tentativas quase constantes de formar um breakaway, durante os quais, surpreendentemente, a velocidade média foi de 56,9 km/h, o bicampeão mundial de contra-relógio Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) atacou, e rapidamente se juntou a outro colosso de contra-relógio, o múltiplo campeão suíço Stefan Küng, e o campeão de 23 anos de Boise, Idaho, Matteo Jorgensen.

Na primeira subida do dia, a terceira categoria da Côte De Brié, o pelotão se dividiu, com um grupo de dezenove corredores na frente. Quatro deles formaram um grupo de perseguição: o londrino Fred Wright (Bahrein Victorious), já no breakaway nas etapas oito (para Lausanne) e dez (para Megeve); o ex-campeão mundial júnior Quinn Simmons (Trek-Segafredo), no breakaway nas etapas seis (para Longwy, com Wout van Aert) e dez; o canadense Hugo Houle (Israel – Premier Tech), e Pedersen, nunca vencedor da etapa de Grand Tour, apesar de ter terminado em terceiro lugar em Nyborg na etapa três, e sexto na prova do tempo de abertura em Copenhague.

Sua persistência foi recompensada por cinquenta quilômetros quando chegaram aos três líderes.

🇩🇰 In a stage marked by a battle between the peloton and the break, @Mads__Pedersen brought Denmark its 3rd win on the #TDF2022!



⏩ Look back at the 13th stage below! pic.twitter.com/UE6Gl7IXEV — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2022

Após 85 quilômetros, em campo aberto, o que poderia ter sido um dia de descanso para o pelotão tornou-se uma batalha tensa de nervos como o pelotão, 2’10” atrás dos sete líderes e viajando a quase 60 km/h apesar dos ventos laterais vindos da esquerda, divididos em três escalões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vencedor da segunda etapa, o velocista de passo rápido Fabio Jakobsen, foi o velocista Alfa Vinyl, na retaguarda. Para explorar seu mau posicionamento, e para perseguir o breakaway, os companheiros de equipe Alpecin Deceuninck do velocista Jasper Philipsen, e os corredores de suporte do Lotto Soudal de seu velocista Caleb Ewan, estabeleceram um ritmo de bolhas na frente do pelotão.

Em um canto esquerdo, após 120 quilômetros, assim com 72 quilômetros ainda por percorrer, Andreas Kron (Lotto Soudal) falhou a curva e cavalgou direto para as barreiras. Caleb Ewan, distraído, bateu no asfalto. Por um momento, parecia que sua excursão havia terminado. Então ele se pegou e começou sua perseguição.

O assalto permitiu que Fabio Jakobsen recuperasse o grupo, então, na frente do pelotão, Quick Step Alpha Vinyl enviou ciclistas para trabalhar com Alpecin Deceuninck, mesmo como, paradoxalmente, talvez um quilômetro atrás deles, Caleb Ewan cavalgou no abrigo do carro da equipe Alpecin Deceuninck, para o intenso aborrecimento do oficial em moto, que gesticulou furiosamente para dizer ao carro para se afastar.

Fazia uma espécie de sentido. Para ajudar a trazer de volta o breakaway e garantir que a etapa terminasse em sprint, as equipes dos outros sprinters precisavam da ajuda da Lotto Soudal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Toda a equipe do Lotto Soudal logo esperou o Caleb Ewan. Com 50 km para percorrer, a distância entre o pelotão e os líderes era de 2’04”, com o grupo contendo Caleb Ewan apenas 30″ atrás do pelotão.

Entretanto, depois de todos os seus esforços, a escalada final da Categoria 3, a Côte de Saint-Romain-en-Gal, foi demais para Caleb Ewan. Ele desistiu da perseguição, o que sinalizou o fim da contribuição do Lotto Soudal para a perseguição. A vantagem estava de volta de repente com a separação.

BikeExchange-Jayco fez uma tentativa curta de trazer de volta o breakaway, no interesse de seu velocista Dylan Groenewegen, o vencedor da terceira etapa, mas as condições não eram as ideais. Os ventos cruzados continuaram e ninguém quis cooperar com eles até que Alpecin Deceuninck enviou um corredor para ajudar. O velocista da etapa rápida Fabio Jakobsen se distanciou imediatamente, o que significava que eles não iriam ajudar.

Com o Jumbo Visma também contribuindo, o pelotão começou a quebrar nos ventos cruzados.

Enquanto isso, na frente, com 12 km para percorrer, Mads Pedersen lançou um sprint devastador que distanciou Ganna, Kung e Jorgensen. Wright e Houle cruzaram para o ex-campeão mundial, mas nunca conseguiram encontrar a estratégia que impediria o dinamarquês de usar sua velocidade de acabamento superior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O corpo principal do pelotão veio todo junto a 5’45”. Os sprinters – Ewan, Jakobsen e colegas – chegaram cerca de vinte minutos mais tarde. Para Vingegaard, Pogačar, Thomas e os outros competidores em geral, foi uma etapa difícil e fácil. Eles estarão de volta à ação no estágio duro de amanhã de Saint-Etienne a Mende (192,5 km).

Foto: Matt Rendell Foto: Matt Rendell Foto: Matt Rendell Foto: Matt Rendell Foto: Matt Rendell