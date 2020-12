Bio sem Neura #046 – Memória muscular

PUBLICIDADE

Você se matricula em uma academia ou em um grupo de corrida, passa por avaliação física inicial e o professor te pergunta: “Já treinou antes”? Você responde que sim e, ele diz: “Que bom! Já tem memória muscular”. Mas, afinal de contas, a memória muscular existe? Até hoje acreditava-se que a memória muscular estaria ligada ao fato de as células musculares possuírem em seu interior uma série de núcleos, estruturas que estão diretamente envolvidas no processo de síntese de proteínas. O primeiro efeito que o treinamento resistido com peso teria sobre a musculatura, não seria o de fazer o músculo crescer, mas sim formar mais núcleos celulares que, por sua vez, estimulariam a produção de mais fibras musculares. Para saber mais, assista a mais um vídeo do Bio Sem Neura com o @philipbio.