Espaço Gourmet CASACOR Brasília é assinado pela estreante Maria Araujo

Em sua primeira participação na mostra, Maria Araujo apresenta Espaço Gourmet, ambiente para receber amigos e família

“Ao iniciar o projeto, passamos por uma grande reflexão do que seria essencial em uma casa hoje, um espaço amplo para receber nos pareceu fazer todo sentido”. É assim que a arquiteta Maria Araujo, estreante na CASACOR Brasília, define a inspiração para o Espaço Gourmet, um ambiente de 90m² feito para o encontro e a celebração em meio à boa gastronomia.

O espaço tem três áreas em uma só: cozinha, sala de jantar e sala de estar. O objetivo é criar um ambiente ideal para cozinhar e confraternizar com amigos e familiares. Com padrões monocromáticos, o Espaço Gourmet cria uma sensação de conforto e aconchego.

Seguindo uma tendência da mostra em 2021, Maria Araujo utiliza formas naturais e orgânicas, que aparecem no porcelanato e nas cerâmicas da decoração. A arquiteta também aposta em tecidos e tapetes em fibras naturais.

No mobiliário, chamam a atenção a icônica poltrona jangada de Jean Gillon e a adega suspensa em alça de couro, uma grande inovação. O ambiente tem ainda obra de arte do artista Sando Gos, quadro que se destaca em meio aos tons terrosos do espaço.

Maria Araújo – Espaço Gourmet. Foto: Haruo Mikami

Maria Araújo – Espaço Gourmet. Foto: Haruo Mikami

Maria Araújo – Espaço Gourmet. Foto: Haruo Mikami

Sobre Maria Araujo

Arquiteta e urbanista, Maria Araujo tem um escritório sediado em Brasília, onde desenvolve projetos em diversas escalas, desde comerciais até residenciais e de interiores. Tem uma linguagem contemporânea com referências ao modernismo brasileiro, sempre buscando novos materiais e revestimentos. Conta história pela arquitetura, com trabalhos que levam a personalidade dos clientes. Passou por diversos escritórios de grande renome até iniciar o próprio estúdio de arquitetura.

SERVIÇO

CASACOR Brasília

Quando: de 26 de outubro a 12 de dezembro de 2021

Special Sale: 11 e 12 de dezembro

Onde: 904 Sul

Horário de funcionamento*:

Terça a sexta, das 15h às 22h

Sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h

*com agendamento prévio para visita. Cada visitante tem 2h30 para conferir a mostra

Valores de ingressos: R$70,00 (inteira), R$35,00 (meia para estudante, professor e pessoas com 60 anos ou mais). Desconto de 30% para clientes BRBCARD. Desconto de 30% para clientes BRBCARD. Assinantes do Correio Braziliense têm 50% de desconto (desconto válido para compra de até 2 (dois) ingressos por CPF. É obrigatória a apresentação do cartão Clube do Assinante (impresso ou digital) na entrada.

Passaporte único: R$250,00

Compra de ingresso de meia-entrada:

Idoso a partir de 60 anos

Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento

PCD e seu acompanhante

Professor da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto

Comprovação de meia-entrada será exigida na portaria de acesso

Importante:

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos

A partir de 5 ingressos, parcelamento em 2 vezes

Venda Grupo: Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para [email protected].com

Gratuidade: Crianças menores de 12 anos não pagam

Onde comprar: à venda na bilheteria digital https://casacorbsb.byinti.com/#/ticket/

Classificação: livre

Ponto de encontro gastronômico: restaurante Aroma – bar de drinks Altas – café e pizzaria Bäckerei