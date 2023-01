Zé Neto & Cristiano gravam novo DVD no dia 28 em São Paulo após renovação de contrato com a Som Livre

Uma das maiores duplas sertanejas do Brasil fortalece parceria com a gravadora, promete mais sucessos para 2023 e sai em turnê na Europa nos meses de março e abril

Prometendo ainda mais sucessos para 2023, um dos maiores nomes do sertanejo no Brasil, Zé Neto & Cristiano, acaba de renovar contrato de longo prazo com a Som Livre. Com 10 anos de carreira, a dupla assinou com a gravadora em 2015 e desde então não para de acumular premiações, recordes e grandes números em sua trajetória. Indicados ao Grammy Latino 2020, Zé Neto & Cristiano acumulam mais de 15 de bilhões de plays, somando streams nas plataformas de áudio e views no YouTube.

A dupla foi formada em 2011 e, mais de 10 anos depois, os artistas seguem embalando vários hits pelo Brasil e mundo afora, conquistando o Top1 das principais plataformas de músicas. Créditos: Instagram

Presentes na sede da Som Livre, no Rio de Janeiro, para a renovação de contrato, a dupla celebra: “É uma felicidade estarmos aqui, para nós é muito grandioso fazer parte da maior gravadora do Brasil e receber todo esse carinho. Ainda mais com essa recepção e esse quadro de 15 bilhões de plays totais. Não teria lugar melhor para ser a casa de Zé Neto & Cristiano, se não fosse a Som Livre”, declara Zé Neto. “A gente tinha um sonho juntos lá atrás, quando víamos os shows de outros artistas, que era de ter um ônibus envelopado da Som Livre (risos). E a gente pensava que se um dia a gente conquistasse isso, a gente teria certeza do nosso sucesso. E foi muito mais do que isso! Estamos muito felizes de dar mais esse novo passo com esse time incrível”, completa Cristiano.

A dupla esteve na sede da Som Livre, no Rio de Janeiro, com o Presidente da gravadora, Marcelo Soares, e equipe. Créditos: André Rola

A renovação com uma das maiores duplas sertanejas do país reafirma a importância da Som Livre na construção, desenvolvimento e sustentação de carreiras artísticas no mercado fonográfico. Marcelo Soares, Presidente da Som Livre, fala sobre este momento: “Depois de sete anos de uma parceria de enorme sucesso, temos agora um imenso desafio de construir juntos essa nova fase da carreira de Zé Neto e Cristiano. Estamos muito empolgados com as possibilidades que estão se abrindo. Além dos hits que são sempre uma garantia com esses grandes artistas, vamos desenvolver novos projetos e abrir novas frentes de negócios que têm tudo para redefinir a relação entre artista e gravadora”, declara.

No próximo dia 28 de janeiro, os sertanejos gravam um novo DVD, “Escolhas”, em São Paulo. Créditos: André Rola

No próximo dia 28 de janeiro, a dupla grava um novo DVD, “Escolhas”, em São Paulo. A data de lançamento será anunciada em breve pela Som Livre. Em março e abril, eles saem em turnê na Europa com shows na Itália, Portugal, Bélgica e Inglaterra. O último lançamento de Zé Neto & Cristiano pela Som Livre foi o álbum “Tarja Preta”, em outubro de 2022, que acumula mais de 90 milhões de plays nas plataformas de áudio e no YouTube, com destaque para o single “Melhor Ser Uma Saudade”, que já passa dos 46 milhões de views.

A dupla foi formada em 2011 e, mais de 10 anos depois, os artistas seguem embalando vários hits pelo Brasil e mundo afora, conquistando o Top1 das principais plataformas de músicas. Até o momento já são oito discos lançados (entre álbuns de estúdio, ao vivo e DVDs), deixando marcas na história da música com hits como “Largado às Traças”, “Bebida na Ferida”, “Notificação Preferida”, “Alô Ambev”, “Você Beberia ou Não Beberia?” e “Ela e Ela”.