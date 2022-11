Yves Saint Laurent lança Y Le Parfum, nova fragrância ainda mais intensa e sofisticada

A novidade, de família olfativa fougère, chega para compor a franquia Y, com campanha estrelada pelo embaixador e lenda do rock, Lenny Kravitz



Yves Saint Laurent Beauté apresenta Y Le Parfum, nova fragrância masculina ainda mais intensa e sofisticada que chega para compor a franquia de Y, que conta com o artista Lenny Kravitz como embaixador global.

A novidade que faz parte da família olfativa fougère, representa um novo capítulo para a franquia Y, inspirada em um homem empreendedor que vive sua jornada rumo ao sucesso e preparado para realizar sonhos impossíveis através do mote “Do what you can’t” ou “Faça o que você não pode”, em português.

O perfumista Dominique Ropion

Desenvolvido pelo perfumista Dominique Ropion, Y Le Parfum conta com uma construção olfativa consistente e contrastante do início ao fim. Mantendo a tradição da marca de desafiar padrões, contrastando a radiância da lavanda presente nas notas de coração com a força da madeira de cedro nas notas de fundo.

“Com Y Le Parfum eu quis experimentar uma abordagem diferente para a característica ‘clean’ da família fougère, intensificando a força e a sensualidade de Y e aumentando o contraste entre as notas de topo e as notas de fundo”, afirma Dominique.

Assim como o frasco do icônico Y Eau de Toilette e Y Eau de Parfum, o novo frasco de Y Le Parfum foi desenhado por Suzanne Dalton com o “Y” de metal cortado pelo frasco, remetendo à herança da marca Yves Saint Laurent.

Para ecoar a intensidade absoluta de Y Le Parfum o frasco é revestido em preto fosco, tornando- se misterioso e sexy. O preto fosco é mais que uma cor, é uma armadura, uma afirmação, um instrumento afinado de uma emocionante performance olfativa. Y Le Parfum convida os homens a mostrarem quem eles realmente são, deixando o espelho negro, brilhante e icônico desse frasco refletir a sua verdadeira personalidade.

Y Le Parfum, de Yves Saint Laurent, está disponível em duas volumetrias, 60ml e 100ml, com preços sugeridos de R$ 709,00 e R$ 879,00, respectivamente.