Presidente do Autibank Yuri Medeiros recebe título de comendador na câmara do RJ

O empresário, nascido em Niterói, foi escolhido para receber o título pelo seu trabalho à frente do banco digital Autibank

Yuri Medeiros Correa recebeu título de Comendador da Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek em uma cerimônia no Palácio Pedro Ernesto, no Centro do Rio de Janeiro, na noite desta última segunda-feira, 29. O empresário, nascido em Niterói, foi escolhido para receber o título pelo seu trabalho à frente do banco digital Autibank.

Para conseguir o título de comendador, o cidadão é indicado e avaliado por uma banca e tem que ter se destacado por ajudar a engrandecer a sociedade, seja por trabalhos ou influências sociais, econômicas e políticas, por exemplo. No caso de Yuri, o prêmio foi dado pelo seu empreendedorismo durante a pandemia.

Yuri Medeiros Correa recebeu título de Comendador da Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek em uma cerimônia no Palácio Pedro Ernesto, no Centro do Rio de Janeiro

“É uma honra poder ajudar a sociedade de alguma forma e esse título é um prêmio muito bem-vindo depois de tanto trabalho. Vou emoldurar com muito carinho esse diploma e seguir honrando o título, trabalhando cada vez mais”, contou Yuri.

O presidente do banco Autibank não esqueceu as origens humildes e apoia entidades sociais e principalmente da comunidade que nasceu, em Niterói. Sempre buscou tornar o mundo diferente, apoia incansavelmente o Projeto Favela e arte, além de apoiar os projetos, foi o doador da construção da nova sede.

O que é título de Comendador?

Atualmente, a comenda é um tipo de condecoração normalmente outorgada a algumas personalidades que conseguem destaque em suas áreas de atuação.

O empresário, nascido em Niterói, foi escolhido para receber o título pelo seu trabalho à frente do banco digital Autibank

Trata-se de distinção rara, que confere ao que a detém, ou seja, ao comendador, um título de honra e alto grau de prestígio social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estima-se que a comenda tenha surgido na Idade Média como uma espécie de recompensa. Era um benefício em forma de propriedade de terras doadas ao comendador, concedido a membros do clero ou mesmo a militares de sucesso, que passavam a ter a obrigação de defendê-las.