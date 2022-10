YouTube lança The Beat Diaspora, série documental que retrata inédita viagem cultural e musical

A realização da MyMama Entertainment, em coprodução com Coy Freitas e KondZilla, apresenta a música como uma poderosa plataforma de transformação social

The Beat Diaspora é uma inédita viagem musical e cultural que procura entender como as batidas do tambor nascidas na África se espalharam através da diáspora, se modernizaram tecnologicamente e vivem em constante retroalimentação entre diferentes comunidades afro-diaspóricas. O primeiro episódio da série chega no dia 25 de outubro ao canal KondZilla, no YouTube.

Com sua primeira temporada dividida em seis episódios, o projeto mergulha em diferentes cenas eletrônicas – São Paulo (funk paulista), Recife (brega funk), San Juan (reggaeton), Kingston (dancehall), Salvador (Bahia eletrônica) e Lagos (afrobeats) – e investiga não apenas suas origens, desenvolvimento e desdobramento, mas, principalmente seu entorno geográfico e cultural, sua forte conexão com a comunidade local, suas relações com a ancestralidade e sua constante influência na indústria da música pop.

A popularização das tecnologias de produção musical nos últimos 20 anos e o advento da internet moldaram novas formas de música eletrônica em ambientes urbanos de todo o mundo. Durante este período, novos estilos musicais dançantes surgiram (e vêm surgindo) praticamente em todas as esquinas do planeta: do Brasil à Angola, da África do Sul à Argentina. Os resultados são os mais variados possíveis: baile funk, amapiano, reggaeton, cumbia digital, kuduro, tribal guarachero, tecnobrega, gqom, shangaan electro, neo perreo, bounce, footwork, dentre muitos outros.

Além da direção de Tico Fernandes, Roguan, Carol Lima, Joyce Prado e Bruno Zambelli, The Beat Diaspora contou com as roteiristas Juliana Borges e Joyce Prado, e produção executiva de João da Terra.

Assista ao trailer oficial de The Beat Diaspora aqui – https://youtu.be/K_id8OYzOU8