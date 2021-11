Yara Charry lança versão em francês da música ‘Você Me Vira a Cabeça’, de Alcione

Além do trabalho musical, acaba de sair o trailer do flme Lulli, que será exibido pela Netflix dia 26/12

Admiradora da cantora Alcione, Yara Charry gravou a música ‘Você Me Vira a Cabeça’, na versão francesa – ‘Tu me fais tourner la tête’ – para seu primeiro projeto como cantora, disponível exclusivamente nas redes sociais e Youtube. “Quis fazer a tradução mais fiel possível”, diz a atriz, que é filha de uma brasileira com um francês.



Yara Charry gravou a música ‘Você Me Vira a Cabeça’, na versão francesa – ‘Tu me fais tourner la tête’

No último sábado, 20, ela reuniu amigos como Talita Younan, Vitória Strada e Marcella Rica para o lançamento do projeto. Além do trabalho musical, acaba de sair o trailer do flme Lulli, que será exibido pela Netflix dia 26/12. Ela interpreta Elena.