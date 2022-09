XP Educação lança MBA em Assessoria de Investimentos a custo zero

Em parceria com escritórios credenciados, o curso oferece 52 vagas para todo o país. Inscrições vão até o dia 04 de outubro

A XP Educação lança a Escola de Assessoria de Investimentos, que oferece MBA voltado para profissionais que desejam atuar no mercado financeiro, em parceria com escritórios de assessores de investimentos credenciados à XP Investimentos. São 52 vagas a custo zero para alunos de qualquer lugar do Brasil, sendo 50% destinadas à mulheres e pessoas autodeclaradas pretas e pardas.

Com cerca de oito meses de duração, o curso será ministrado de forma on-line, com experiências práticas do cotidiano do profissional. A grade curricular soma 444 horas e inclui conteúdo necessário para a obtenção do certificado de Agente Autônomo de Investimentos da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord). O MBA aborda, ainda, a rotina e os desafios da profissão, permite acesso ao ecossistema da XP Inc., e apoia o desenvolvimento de habilidades comerciais a partir de casos reais.

“O diferencial é o formato das aulas. Serão sempre interativas, ao vivo e com professores que são referência em finanças, negócios e inovação, incluindo executivos renomados da XP. Outro ponto de destaque é a parceria com os escritórios que serão os patrocinadores do curso e que já são vinculados à XP Investimentos. Durante a formação, o aluno terá imersão prática aplicada, com vivência do dia a dia da profissão, e mentoria com os escritórios”, explica Paulo de Tarso, CEO da XP Educação.

O MBA é voltado a pessoas que querem se especializar em investimentos ou para quem deseja migrar para essa área, já que nos últimos quatro anos o número de agentes autônomos credenciados à Ancord triplicou no Brasil. A profissão é considerada uma das mais promissoras do país. Além disso, o curso reforça o compromisso da XP Educação em oferecer educação de qualidade, inovadora e alinhada aos desafios do mercado de trabalho.

“Estamos focados em desenvolver profissionais preparados e que contribuam para o crescimento do mercado financeiro. Na XP, fomos desbravadores do modelo de agentes autônomos e somos referência no setor. A ideia é que, junto com nossa rede de parceiros, possamos usar todo o conhecimento do nosso ecossistema para levar a esses profissionais o que há de mais moderno e inovador em conteúdo e qualificação”, complementa Caio Peres, head de Expansão da XP.

“A Faculdade XP lançou a graduação a custo zero para atrair e formar as melhores cabeças do mercado de TI do Brasil. Com o lançamento desse MBA, queremos contribuir com a expertise que temos no mercado financeiro para uma formação de qualidade aos interessados em transição de carreira e ingressar no setor. O que, naturalmente, refletirá em mais eficiência e qualidade no atendimento aos clientes, sejam da própria XP Investimentos, dos escritórios parceiros, como de todo o mercado financeiro”, completa Paulo de Tarso.

Processo seletivo – Para se inscrever, os estudantes precisam ter graduação completa, interesse em atuar no mercado financeiro e disponibilidade para iniciar o curso em novembro. No processo seletivo, os alunos passarão por uma análise de perfil para avaliar suas habilidades comerciais e empreendedorismo. Depois, serão avaliados a partir de um vídeo case em que vão apresentar a solução de um desafio conectado ao dia a dia do profissional assessor de investimentos.

As inscrições vão até 04 de outubro, pelo link:

https://www.xpeducacao.com.br/pos-graduacao/escola-de-assessoria-de-investimentos

Vale lembrar que, além do MBA para assessores de investimento, a Faculdade XP já oferece mais de 20 cursos chancelados pelo Ministério da Educação (MEC), incluindo duas novas pós-graduações: Ciência de Dados para o Mercado Financeiro e Experiência & Sucesso do Cliente.