XN Bike Indoor combate a ‘fobia’ por academias

Muitas pessoas têm bloqueios para frequentar academias, seja por receio de julgamentos, apor baixa autoestima, ou por estar fora dos parâmetros corporais considerados padrão. Diante destas resistências, a XN Bike Indoor, considerada a melhor academia do Rio de Janeiro, tem investido no combate a esta ‘fobia’.

Equipe da XN Bike Indoor é treinada para explicar o processo de desenvolvimento físico



Como driblar esta barreira? A resposta é simples: transformar a atividade em algo prazeroso, sem sofrimento e medo de ser feliz. Uma excelente opção é a prática do estilo bike indoor, com treinos alegres, coletivos e ambiente festivo.

Bruna: “Em nossa equipe priorizamos a diversidade de etnias, gêneros, físicos, entre outros aspectos”



“A bike indoor, por ser uma atividade coletiva, incentiva a socialização entre os alunos, criando o ambiente perfeito para a comemoração de eventos em geral, como aniversários, casamentos, metas de aulas e até chá de bebê”, revela a empresária Bruna Britto, da XN Bike Indoor.

A XN Bike Indoor explica que cada pessoa tem um biotipo diferente

Créditos: Divulgação



Bruna cita o quanto a XN se preocupa com variantes na questão do atendimento aos clientes. “Em nossa equipe priorizamos a diversidade de etnias, gêneros, físicos, entre outros aspectos. Nossa modalidade foca mais no desenvolvimento da mente, do bem-estar e da saúde emocional. Nas aulas, por consequência, trabalhamos o corpo e físico dos alunos”, explica.



O acolhimento dos alunos, desde a primeira aula, também é fundamental para o incentivo à prática dos exercícios. A empresária afirma que, para deixar o ambiente descontraído, professores e toda a equipe são treinados para explicarem que o processo de desenvolvimento físico é adquirido a partir de um período da prática regular da atividade.



“Sempre explicamos que cada pessoa tem um biotipo diferente; assim, deve-se respeitar a individualidade biológica de cada pessoa”, diz Bruna. “No nosso caso, oferecemos a opção de um pacote-teste, por um valor promocional: ao adquirir uma aula o aluno ganha outra de bônus para conhecer a modalidade”, pontua.