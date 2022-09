WTR CamelBak Le Canton reuniu mais de 700 atletas em Teresópolis para corrida de montanha com muita chuva e lama

Na 4ª etapa da temporada da World Trail Races, os três percursos pelas montanhas da região serrana fluminense desafiaram os competidores. Todos os seis campeões das três categorias de Trail Run residem no Estado do Rio de Janeiro

Mesmo com muita chuva e lama, os atletas participantes da 4ª etapa da World Trail Races – WTR CamelBak Le Canton , que reuniu mais de 700 participantes, no último sábado (17), não deixaram de vencer os desafios com superação e muita animação, ao desbravarem as montanhas da região de Teresópolis (RJ).

Os participantes elogiaram os três percursos técnicos de Trail Run – 6 km, 12 km e 21 km – que exigiam preparo físico para administrar as adversidades, em meio ao mau tempo. "

A tradicional etapa do calendário é também organizada pela maior liga de esportes de montanha do Brasil, a WTR, pelas equipes da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e da Speed Eventos Esportivos.



Os participantes elogiaram os três percursos técnicos de Trail Run – 6 km, 12 km e 21 km – que exigiam preparo físico para administrar as adversidades, em meio ao mau tempo. “Mais um ano de uma etapa espetacular, com cenário lindo e atração foram as trilhas desafiantes e com visual incrível. Conseguimos fazer 90% em single track e isso foi muito elogiado pelos atletas e um dos diferenciais da etapa. Apesar da chuva, todos encararam animados e com energia correndo no meio da lama e da chuva”, afirma Gabriela Corrêa, Gerente de Projetos da 213 Sports.

“Foi a primeira etapa da Liga, mas o Le Canton nos recebeu, pela primeira vez, em 2016, quando foi a origem da CamelBak Mountain Race e estamos muito felizes em seguir com nosso patrocinador. É uma relação que só cresce e nesta etapa contamos com a presença da Silvia Marquine, Gerente de Marketing para América Latina da CamelBak, que ficou encantada com o evento”, completa.

A partir desta temporada, com a fusão da CamelBak Mountain Race + World Trail Run, o evento cresceu também devido ao aumento do número de praticantes de corrida de montanha, a modalidade vem ganhando cada vez mais adeptos, sobretudo a partir da pandemia.

Após as provas, a confraternização de atletas, familiares e dos envolvidos do evento lotaram a Arena WTR que ofereceu entretenimento, ativações de patrocinadores, shows, food park, Bar Patagônia e o recovery gratuito aos participantes com massagem, bota de compressão e piscina de crioterapia para atletas e público; Espaço OMRON, com avaliação com balança de bioimpedância e, ainda, WTR Store com venda de produtos oficiais da Liga; e cama elástica e escorrega inflável para as crianças.

Com quatro etapas realizadas no Estado do Rio de Janeiro, agora, a WTR segue para uma inédita em São Paulo. A 5ª etapa WTR On Campos do Jordão será em outubro, nos dias 15 (provas de Trail Run) e 16 (Mountain Bike), em Campos do Jordão. No início da semana será divulgado o ranking atualizado da WTR, após quatro etapas.