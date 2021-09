Gigante! Ingressos para show de Whindersson Nunes esgotam em menos de 59 segundos

Com o início da pandemia o espetáculo foi adiado, mas agora tem data marcada e acontecerá no começo de outubro

A venda dos ingressos para o show do humorista e youtuber Whindersson Nunes em Manaus foi liberada na manhã desta quarta-feira (22/9),e em menos de 59 segundos os ingressos já estavam esgotados.

Ingressos esgotados em Manaus em exatos 59 segundos 😰 — Whindersson (@whindersson) September 22, 2021



O show “É De Mim Mesmo” acontecerá em 3 de outubro no Teatro Amazonas, e a classificação indicativa é de 16 anos. Os ingressos estavam sendo vendidos na bilheteria digital, com valores entre R$120 a inteira e R$60 a meia. Ainda não foi divulgado se terão sessões extras.

O show “É De Mim Mesmo” acontecerá em 3 de outubro no Teatro Amazonas



Whindersson já era muito querido pelo povo amazonense, e conquistou mais admiração por ter ajudado o estado enviando cilindros de oxigênio e outras doações durante a fase crítica do segundo pico da pandemia no Amazonas.

Whindersson conquistou mais admiração por ter ajudado o estado enviando cilindros de oxigênio e outras doações durante a fase crítica do segundo pico da pandemia no Amazonas



O show no Teatro Amazonas faz parte do próximo especial que o humorista vai gravar para a Netflix. Na semana passada, Whindersson já tinha anunciado que a gravação ocorreria em Manaus. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a gravação e participação do público.