Web Summit Rio 2024 terá Inteligência artificial como destaque com talks exclusivas

O Web Summit Rio 2024 terá a Inteligência artificial como destaque com talks exclusivas. O evento acontece entre os dias 15 e 18 de abril, no Rio Centro, a Zona Oeste da capital fluminense, com a expectativa de reunir mais de 30 mil pessoas de diversos países.

CI&T acredita em um futuro digitalmente eficiente impulsionado pela IA Crédito: Freepik



Em 2024, a CI&T, especialista global hiperdigital e parceira em transformação digital, ministra quatro painéis e uma mesa redonda a fim de compartilhar as suas perspectivas sobre um futuro digitalmente eficiente impulsionado pela IA. Patrocinadora da conferência pela segunda vez, a companhia multinacional brasileira traz como destaque nas suas talks o uso da IA para impulsionar a tecnologia e a eficiência; a maneira que os países sul-americanos estão lidando com obstáculos nas áreas de cultura e tecnologia e as formas de navegar na revolução de IA generativa com governança eficaz e estratégias de risco e inovação.

Créditos: Divulgação



Entre os palestrantes estão o fundador e CEO da CI&T, Cesar Gon, o cofundador e presidente da CI&T, Bruno Guicardi, a cofundadora e CEO da Box1824, Paula Englert, a vice-presidente de Produto e Desenvolvimento da Box1824, Laura Kroeff, e o diretor digital da CI&T, Paulo Camara. Além disso, participam outros nomes parceiros, como o CEO da TOTVS, Dennis Herszkowicz, a CTO da Thoughtworks, Rebecca Parsons, o VP de Tecnologia e Inovação da Eletrobrás, Juliano Dantas, a Editora Chefe da Época Negócios, Marisa Gil, o secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Salvador, Pedro Tourinho, e o fundador e CEO da Oyster, Tony Jamous.



“A IA impacta completamente como vivemos e trabalhamos e a sua influência só deve escalar nos próximos anos. Para aproveitar ao máximo o potencial dessa tecnologia, as organizações precisam desenvolver ferramentas e treinar os líderes para desempenhar um papel crítico no impulsionamento dessa transformação. Ao adotar a abordagem mais eficiente, podemos desbloquear um futuro verdadeiramente inovador”, afirma Gon.



As sessões da CI&T, que ocorrem entre 15 e 17 de abril, serão ministradas em inglês (exceto uma) e terão tradução simultânea em português por meio do aplicativo do Web Summit Rio.

Confira a programação completa aqui.