Waldir Évora conta bastidores de trabalho com Karol Conká: “Leve, tranquilo e divertido”

Fotógrafo revela como foi a relação com a cantora em ensaio para a revista Marie Claire

A cantora Karol Conká vem falando abertamente sobre a sua relação com o público após o BBB 21. Mesmo após mais de um ano de uma das melhores e mais faladas edições do reality show da TV Globo, a artista ainda sente os efeitos de tudo que aconteceu na casa. Após sair com 99,17%, se tornando a maior rejeição do programa, a cantora teve dificuldades após o cancelamento que recebeu.

Para o fotógrafo Waldir Évora, a artista apresentou uma leveza e energia positiva que o encantou e fez o trabalho sair com mais naturalidade

Recentemente, ela vem falando sobre como foi todo o seu trabalho de se levantar e de autoconhecer. Ainda assim, até hoje ela percebe olhares diferentes pelo que viveu no reality. Contudo, diversas pessoas que trabalharam com a ex-bbb vêm relatando um lado que poucas pessoas conhecem de Karol.

A cantora Karol Conká vem falando abertamente sobre a sua relação com o público após o BBB 21

Para o fotógrafo Waldir Évora, que foi responsável por todo o material visual para um ensaio recente na revista Marie Claire, a artista apresentou uma leveza e energia positiva que o encantou e fez o trabalho sair com mais naturalidade.

“Todo mundo erra e tem direito a sua segunda chance. Ninguém é perfeito”, declara o fotógrafo

“No início eu pensei: vai ser legal? Não assisti o BBB, mas muita gente fala até hoje dela. Mas foi muito legal. Ela é uma pessoa bacana. Eu postei o making-of com ela e gostei demais. Uma pessoa leve, tranquila e de um trabalho muito divertido. Sinceramente, foi muito mais atenciosa e bacana que muitas pessoas que se dizem legal”, revelou.

Apesar das polêmicas, até por conta do BBB 21, ela vem mostrando um pouco sobre seus gostos, desejos e personalidade

A cantora continua gerindo muito bem a sua carreira e também conversando sobre como cuidou da saúde mental após o BBB, principalmente após o seu documentário “A Vida Após o Tombo”. Apesar das polêmicas, até por conta do BBB 21, ela vem mostrando um pouco sobre seus gostos, desejos e personalidade.

“Todo mundo erra e tem direito a sua segunda chance. Ninguém é perfeito. No BBB, onde as pessoas acabam avaliando nossas imperfeições, nossas atitudes são potencializadas. E a gente está aqui pra evoluir. Eu acredito que as pessoas erram, mas aprendem com seus próprios erros. Gostei muito de ter trabalhado com ela e espero poder estar com ela novamente”, disse ele.