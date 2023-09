Vogue Brasil anuncia a primeira festa de réveillon em Angra dos Reis

Evento exclusivo promete agitar a virada do ano em grande estilo.

Uma novidade eletrizante está prestes a transformar os planos de final de ano de muitos brasileiros. A Vogue Brasil, em parceria com o empresário Bazinho Ferraz, fundador da B Partners.co – The Growth Network e da BFerraz, o complexo FRAD.E e o prestigiado Hotel Fasano Angra dos Reis, apresenta o primeiro Réveillon Vogue.

Evento será realizado em Angra dos Reis e terá venda de convites, camarotes e mesas

A festa, que acontecerá no Campo de Golfe do FRAD.E, um complexo residencial de alto luxo que abriga o renomado Hotel Fasano, está programada para receber até 1.600 convidados em uma celebração all-inclusive.

Bazinho Ferraz, CEO, Founder e Partner da B&Partners Paula Mageste, CEO da Globo Conde Nast

Para Paula Mageste, CEO da Globo Conde Nast, que detém a marca Vogue no Brasil, este evento é uma oportunidade de oferecer uma experiência única ao público. Ela afirma: “Vogue Brasil tem uma longa história de sucesso com grandes eventos, sendo o mais icônico deles seu baile pré-carnaval, realizado nos últimos anos no Hotel Copacabana Palace, para um mailing de convidados. No Réveillon em Angra, vamos oferecer a experiência cool e fashion da marca num outro modelo, com venda de ingressos, mesas e camarotes.”

Vogue Brasil e Hotel Fasano unem forças para o Réveillon em Angra

Bazinho Ferraz, CEO, Founder e Partner da B&Partners, compartilha o entusiasmo: “Poder criar uma nova referência de entretenimento junto com parceiros como Vogue Brasil e Fasano Angra dos Reis é muito relevante. Além de diversão para o público, vamos criar oportunidades para nossas marcas parceiras impactarem essa audiência com lembranças memoráveis. É o que pretendemos com o primeiro de muitos Réveillons Vogue.”

A festa está marcada para o dia 31 de dezembro e promete começar às 22h, estendendo-se até as 8h do dia seguinte. A venda dos ingressos terá início no dia 7 de setembro, através do site da Ingresse, enquanto os camarotes e mesas serão comercializados pelos PRs do evento, Fernanda Barbosa e Dudu Melo.

O Réveillon Vogue em Angra dos Reis surge como um marco, prometendo uma experiência inigualável de luxo, moda e entretenimento na virada do ano. É uma celebração aguardada que promete fazer história no cenário de festas de Réveillon no Brasil.