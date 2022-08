Você sabia que todos os dias, pelo menos 10 pessoas são internadas com aneurisma da aorta no Brasil?

Especialistas apontam que o tabagismo é um dos principais fatores de risco para a doença

O Dia Nacional de Combate ao Fumo, criado em 1986 e comemorado em 29 de agosto, tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco.

Julio Peclat, presidente da SBACV

Um levantamento inédito da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) identificou que pelo menos 10 pessoas são internadas no país por conta de aneurisma da aorta, problema que acomete o principal vaso sanguíneo do corpo e que, se não tiver o diagnóstico e o tratamento adequados, pode levar à morte ou ao comprometimento da saúde e da qualidade de vida dos pacientes.

Na esteira da pandemia de covid-19, os especialistas percebem uma tendência de alta em atendimentos desse tipo nos primeiros meses de 2022 com relação a anos anteriores.

Tabagismo é um dos principais fatores de risco para aneurisma da aorta no Brasil

O cálculo aponta que, entre janeiro de 2012 e maio de 2022, quase 40 mil pessoas foram submetidas a procedimentos para tratamento da doença, com milhares de casos com desfecho fatal. Os números se referem apenas aos serviços prestados pelos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante disso, estima-se que o número de casos seja maior em virtude de atendimentos realizados por planos de saúde e de modo particular.

Um fato que chama a atenção é que nos primeiros cinco meses de 2022 houve um recorde no volume de ocorrência na comparação com o mesmo período de anos anteriores. De acordo com especialistas, a alta na incidência do aneurisma de aorta neste ano pode estar relacionada aos cuidados preventivos reprimidos durante o isolamento social.

“Muitos problemas vasculares não apresentam sintomas e a rotina de consultas clínicas é essencial para descobri-los de forma preventiva, aumentando as chances de bons resultados nos tratamentos e até de cura. O aneurisma da aorta é um exemplo que sugere a importância do acompanhamento clínico regular. Tendo em vista seu caráter quase sempre assintomático, o diagnóstico se torna mais comum durante a investigação de outras doenças paralelas”, explica Julio Peclat, presidente da SBACV.

Cenário nacional

A SBACV recorreu a números oficiais do SUS para entender a prevalência do aneurisma da aorta na série histórica de janeiro de 2012 a maio de 2022. Os dados apontam que um total de 39.833 procedimentos para tratamento da doença foram realizados nesse período. Desse total de internações, cerca de 13% tiveram desfecho fatal, resultando na morte de 5.297 pacientes.

A maior parte dos procedimentos realizados no país se concentram na região Sudeste, com 49% (19.430) dos registros relacionados às internações para tratamento de aneurismas da aorta. Já o Norte foi a região que menos contabilizou casos da doença, com 1.875 internações. Na tabela abaixo, há outros detalhes da quantidade dos procedimentos hospitalares, realizados de janeiro de 2012 a maio de 2022, em cada região brasileira.

Tabela 1

Um fato chama a atenção dos especialistas e alerta sobre as consequências da suspensão de acompanhamentos clínicos durante a crise sanitária provocada pela covid-19. O levantamento identificou que o número de internações por aneurisma da aorta registrado nos cinco primeiros meses de 2022 já supera o valor correspondente ao mesmo período durante os últimos 10 anos.

Nos cinco primeiros meses de 2012, o Brasil totalizou 1.182 procedimentos hospitalares relacionados à doença. No mesmo período de 2022, o país já soma 2.011 internações para tratamento de aneurismas da aorta, número 70% maior que o observado no início da série histórica. A evolução desse quadro aparece na tabela a seguir, que traz o resultado das notificações de internações no SUS para tratamento da doença nos cinco primeiros meses de cada ano.

Tabela 2

Já os dados relacionados aos óbitos em decorrência do problema vascular apontam que 5.291 pessoas perderam a vida de janeiro de 2012 a maio de 2022. Assim como no ranking das internações, o Sudeste brasileiro lidera com 50% dos registros, ou seja, a região concentra 2.635 mortes pela doença, como mostra a tabela abaixo.

Tabela 3



“O número de internações e de óbitos é um alerta para a importância da rotina de cuidados com a saúde vascular. O aneurisma da aorta é uma doença que deve ser acompanhada desde suas fases iniciais, no entanto, seus efeitos são silenciosos. Sem consultas preventivas para checar o funcionamento do sistema vascular, o problema acaba sendo descoberto quando ele já é uma ameaça à vida do paciente”, alerta Julio Peclat, presidente da SBACV.

Estados

São Paulo foi o estado brasileiro que mais realizou procedimentos voltados ao tratamento de aneurismas da aorta, somando 10.444, o que representa 26% do total de todo o país. Em seguida, aparecem Minas Gerais e Rio Grande do Sul, representando 12% e 10%, respectivamente. Já Amapá (66 registros) e Roraima (62 registros) foram os estados que na série histórica registraram menos internações.

Quando considerada a variação percentual entre 2012, início da série histórica, e 2021, último ano em que foi possível obter dados consolidados para todos os 12 meses, Alagoas revela o maior aumento dentre todas as unidades federativas do país, com alta 714% em 10 anos. Outros estados com crescimento expressivo no número de internações são Sergipe (228%), Rondônia (158%) e Distrito Federal (146%). Confira abaixo o número de internações em cada estado brasileiro, de janeiro de 2012 a maio de 2022.

Tabela 4