Você sabia que cerca de 75% dos casos de câncer de próstata no mundo ocorrem a partir dos 65 anos?

Conheça dicas de prevenção e como o cuidador pode influenciar de forma positiva na saúde de uma pessoa da melhor idade

Segundo o Inca – Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte entre os homens, por isso existe um mês inteiro para abordar sobre o tema, além de incluir conversas sobre o tratamento de outras doenças que atingem esse gênero.

Novembro Azuzl, mês de conscientização sobre o tratamento e prevenção do câncer de próstata

Vale destacar que o público masculino é o que menos vai ao médico, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Lado a Lado Pela Vida, mostrou que 62% dos homens brasileiros visitam o médico apenas quando os sintomas de qualquer doença se tornam insuportáveis.

A pesquisa do Inca ainda mostra que mais do que qualquer outro tipo, o câncer de próstata é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Como fatores de riscos estão a idade para pessoas com 50 anos ou mais, e também o histórico familiar, pessoas que têm irmão, pais, tios, ou outra pessoa de qualquer grau de parentesco que já teve câncer de próstata deve fazer os exames mais cedo, de preferência a partir dos 40 anos.

Rogério Silva, CEO do Cebrac

“Pessoas com 50 anos ou mais precisam ainda mais ter um apoio de profissionais. Se a idade é considerada um risco para o surgimento do câncer de próstata, é recomendado que haja atenção a esta parcela da população que pode ser afetada pela doença. Por isso, é importante uma pessoa da melhor idade estar sempre ao lado de alguém que possa orientá-la e auxiliá-la para que o atendimento médico esteja sempre em dia, bem como, contar com o profissional cuidador que preza pela qualidade de vida e bem-estar de seu paciente”, explica Rogério Silva, CEO do Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos).

O Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar sobre o tratamento e prevenção do câncer de próstata. A identificação da doença pode ser detectada realizando dois tipos de exames: O Antígeno Prostático Específico (PSA), e, o mais conhecido, exame de toque, que não causa desconforto, a menos que haja tumor. O recomendado é que homens acima de 50 anos façam um desses exames uma vez por ano, pois existe a probabilidade de identificar 80% dos tumores.

O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte entre os homens

Em estágios iniciais o câncer de próstata não causa incômodo, mas em estágios avançados os sintomas aparecem, podendo ser alguns desses:

— Fluxo urinário fraco ou interrompido;

— Sangue na urina ou no sêmen;

— Idas frequentes ao banheiro para urinar;

— Vontade de urinar com frequência no período noturno;

— Disfunção erétil;

— Dormência em pés e pernas ou dor nas costas e partes dos membros inferiores do corpo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para evitar a doença é importante seguir algumas dicas, de acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná. Confira:

Mantenha o peso corporal: Homens com excesso de peso corporal têm mais chance de desenvolver câncer de próstata, por isso é importante variar os nutrientes na alimentação, o ideal é consumir uma dieta com carboidratos complexos, proteínas e gorduras boas.

Pratique exercícios: Fazer exercícios físicos com frequência, no mínimo 30 minutos diariamente, ajuda a evitar diversas doenças, entre elas o câncer.

Não fume: O cigarro causa vários tipos de câncer, além do câncer de próstata, por isso não fumar previne uma série de problemas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para uma pessoa da melhor idade ter uma vida sadia e no ritmo adequado, contar com o apoio de um Cuidador pode ajudá-la a manter um cuidado maior, diário, com a saúde e com os exames médicos.