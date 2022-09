Você sabia que 60% dos alimentos produzidos na América Latina são desperdiçados antes de chegar aos consumidores

Preservação de alimentos é o grande desafio da indústria alimentícia

Globalmente, 30% dos alimentos são desperdiçados e, só na América Latina, mais de 172,5 milhões de pessoas passam fome todos os dias ou estão desnutridas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda segundo a organização, só o Brasil perde, por ano, cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos.

Alejandra Rullan, líder de nutrição sustentável da Kerry na América Latina

Diante deste cenário, a Kerry, líder mundial no desenvolvimento de soluções em Taste & Nutrition, atua com diversas iniciativas que podem levar à diminuição deste desperdício em todo o mundo, principalmente na América Latina, onde, segundo a OMS, 60% dos alimentos produzidos são desperdiçados antes de chegar aos consumidores.

“Temos a responsabilidade de enfrentar esses desafios crescentes e impulsionar a transformação. A Kerry é uma empresa que se preocupa em incluir práticas que beneficiem o planeta. Estamos preparados para ter um impacto significativo na redução do desperdício de alimentos em todo o mundo, para isso enfatizamos com urgência: com os preços dos alimentos em alta, agora é a hora de ajudar os recursos do nosso planeta a ir mais longe, evitando que os alimentos sejam perdidos.” Afirma Alejandra Rullan, líder de nutrição sustentável da Kerry na América Latina.

30% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados

O mercado está passando por mudanças rápidas impulsionadas por novas demandas dos consumidores, de acordo com o último estudo Innova Market Insights, de 2019, 87% dos consumidores globais esperam que as empresas invistam em sustentabilidade, número expressivamente maior dos 65% em 2018, uma tendência que continua a aumentar e é principalmente exigido pelos millennials e pela Geração Z.

Segundo a ONU, cerca de 14% dos alimentos do mundo são desperdiçados entre a colheita e o varejo, e 17% são desperdiçados no varejo e no consumo. Isso ocorre em um momento em que mais de 811 milhões de pessoas sofrem de fome em todo o mundo.

Da mesma forma, a organização aponta que os alimentos que apodrecem em aterros sanitários resultam na geração de metano, um potente gás de efeito estufa que tem 84 vezes o poder de aquecimento do dióxido de carbono em um período de 20 anos. Esta perda e o desperdício de alimentos respondem por 8 a 10% dos gases de efeito estufa.

Preservar alimentos é preciso

“A preservação de alimentos reduz as perdas e desperdícios na cadeia de suprimentos. A Kerry, por exemplo, está trabalhando em diferentes áreas de aplicação do mercado de uso final para preservar e prolongar a vida útil de alimentos como carnes, bebidas, refeições pré-prontas, panificação, entre outros. Como exemplo das tecnologias que oferecemos em soluções de panificação, que é a categoria com maior volume de resíduos globalmente, a cada ano estendemos a vida útil de 34,5 bilhões de pães em todo o mundo.” conclui Alejandra.