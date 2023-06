Você é um profissional qualificado? Aprenda como conseguir seu visto permanente nos EUA

SG Group promove versão online e gratuita do maior evento de imigração do Brasil

O sonho de ter uma vida em um país de primeiro mundo e ainda trabalhar na sua área de formação pode estar mais perto do que imagina. Segundo uma pesquisa recente do Boston Consulting Group, empresa norte-americana de consultoria, mostrou que, em 2020, 92% dos profissionais brasileiros desejam trabalhar fora ou já estão trabalhando.

Isso foi o que aconteceu com a nutricionista Mariana Cupello, quando ela resolveu se mudar com toda a família para os Estados Unidos: “No Brasil, você se dedica anos, se forma, faz pós-graduação, mas o trabalho não te recompensa. Você raramente consegue conquistar algo, sem ter um sacrifício gigante. A SG Group nos mostrou que sou elegível para o visto EB2-NIW e estamos seguindo com fé, acreditando que vai dar tudo certo”, compartilhou.

A nutricionista Mariana Cupello decidiu se mudar com toda família para os EUA e seguir carreira no país. Para o seu caso, foi escolhido o visto EBN-NIW

O visto EB2 é o mais procurado por quem é considerado altamente qualificado – profissionais das áreas da saúde, matemática, dados, engenharia e tecnologia, com ensino superior e entre 3-5 anos de experiência – pelo fato de o índice de aprovação ser muito alto para quem é capacitado.

“As pessoas querem se mudar para os Estados Unidos, mas infelizmente nem todo mundo pode. O governo americano é bastante criterioso no processo de admissão. No final das contas, não é você que escolhe o visto, é o visto que escolhe você”, disse Roberto Spighel, CEO da SG Global, empresa referência no processo imigratório na América Latina, e que está organizando o “On The Web”, um evento online no dia 04/07 – dia da independência americana – às 19h, horário de Brasília.

"Não é você que escolhe o visto, o visto escolhe você", afirma Roberto Spighel, CEO da SG Global

O evento focará nos três grandes pilares no processo de quem quer mudar para os Estados Unidos, como:

Visto – explicando os principais tipos e desmitificando a parte burocrática para conquistar o Green Card;

Carreira nos EUA – com dados do mercado e possibilidade de investimentos em imóveis –

Vida na América – dicas sobre planejamento familiar, dia a dia e os custos envolvidos para viver bem no país.