Viviane Bordin surpreende o universo adulto em plataforma online

A plataforma de conteúdos patrocinados OnlyDiamonds está surpreendendo o universo adulto online. Além da crescente adesão de modelos profissionais e novatas, a plataforma disponibiliza semanalmente conteúdos exclusivos com fotos e vídeos das modelos mais famosas do Brasil que fazem parte do portfólio de beldades da Diamond Brazil.

Entre os conteúdos disponíveis na OnlyDiamonds, os fãs encontram mais de 200 álbuns a escolha da sua preferência. Cada modelo publica de forma independente seus conteúdos, podendo escolher o valor desejado para a venda dos mesmos.

Modelos famosas como Gil Jung, Antonela Avellaneda e Ana Lúcia Fernandes já criaram seus perfis na plataforma e confirmam o sucesso da mesma.

“Para acessar a plataforma é necessário um cadastro inicial como fã, é gratuito, rápido, fácil e muito intuitivo. Assim que o fã adentra na plataforma pode escolher quais conteúdos deseja adquirir, de acordo com suas modelos preferidas. Os álbuns são vendidos de forma individual, com total sigilo e privacidade para ambas as partes. A plataforma avançou rapidamente, lançamos em abril deste ano e estamos focados em melhorias para tornar a experiência dos fãs e das produtoras e algo ainda mais incrível”, explica Viviane Bordin.