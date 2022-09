Vivi Bordin, ex coelhinha da Playboy, lança vídeo inédito na OnlyDiamonds

Recentemente a loira lançou um vídeo oficial para seus fãs, dentro da sua plataforma

Uma das musas da extinta revista Playboy, Vivi Bordin, ao longo dos anos vem se destacando no empreendedorismo através da sua revista digital Diamond Brasil e agora a OnlyDiamond, concorrente do OnlyFans. Recentemente a loira lançou um vídeo oficial para seus fãs, dentro da sua plataforma.

Estando a um tempo afastadas dos ensaios sensuais, agora ela está de volta com toda sua elegância e sensualidade em um vídeo inédito, que foi guardado a sete chaves para seus fãs. O material acabou de ser disponibilizado na plataforma, esbanjando sedução e delicadeza.

“Este vídeo faz parte do ensaio especial da DIAMOND e guardamos ele com muito carinho para ser publicado exclusivamente na Only pensando nos fãs. Espero que vocês gostem queridos”, disse Bordin que comemora o crescente alcance da plataforma.

Créditos: Andrea Schaefer