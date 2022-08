VIVA estreia o especial “Levando a Vida”, com Juliana Paes e Lázaro Ramos no elenco

O programa aborda relacionamentos e vida moderna nos centros urbanos e foi transmitido pela primeira vez na TV Globo em 2005

No próximo sábado (6), estreia no VIVA o especial “Levando a Vida”. Estrelada por Juliana Paes e Lázaro Ramos, a atração mostra uma relação que consegue vencer as dificuldades éticas, financeiras e sociais impostas pela vida moderna.

(Foto: TV Globo)

O programa tem como pano de fundo a vida caótica dos centros urbanos e reforça, com bom humor, a importância de sentimentos como solidariedade, amor e honestidade. Exibido originalmente em dezembro de 2005, na TV Globo, o especial também traz no elenco André Gonçalves, Dida Camero, Ed Oliveira, Ivan Gradim, Leandro Leo, Maria Maya, Renata Tobelem, Otavio Augusto, Silvio Pozzato e Jean Paul.

(Foto: TV Globo)

“Levando a Vida” aborda o dia a dia de personagens como Formiga (Lázaro), que trabalha duro para sobreviver e que vive bem com muito pouco. Na trama, a tia de Formiga, Zilah (Regina Maria Dourado), chega do interior para passar uns tempos com ele, o que faz com que adie os planos de morar com a namorada, Grace (Juliana).

(Foto: TV Globo)

Para contornar a situação, o motoboy decide comprar um anel de noivado para caracterizar o compromisso. E Grace, uma jovem simples e romântica que sonha em se casar com o amor de sua vida, fica encantada com a promessa.

“Levando a Vida” foi escrita por José Lavigne, Flávia Amaral, Cláudia Jouvin, João Ximenes Braga e Juca Filho e dirigida por José Lavigne. O especial vai ao ar a partir das 20h30.