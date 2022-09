Visual clássico e elegante de Rafa Kalimann em lançamento de coleção fitness da Água Azul

Marca de roupas fitness criou uma collab com a atriz e apresentadora de peças que se destacam pela sofisticação e elegância

O mundo fitness já foi tomado de assalto pelas tendências do mundo fashion. Em contrapartida, as roupas consideradas ideais para malhar estão ganhando as ruas, com peças mais estilosas e atemporais que podem ser usadas em diversos momentos do dia-a-dia.

Rayssa Thebald, CEO da Água Azul

De olho nessa nova tendência, a Água Azul, marca de roupas fitness, em parceria com a RK by Rafa Kalimann, criou uma collab com peças que se destacam pela sofisticação e elegância.

Em contrapartida, as roupas consideradas ideais para malhar estão ganhando as ruas, com peças mais estilosas e atemporais que podem ser usadas em diversos momentos do dia-a-dia

A coleção limitada foi desenvolvida pensando em manter o conforto, com modelos mais básicos, e tons clássicos, para trazer versatilidade e demonstrar as várias versões que existem dentro de uma mesma mulher que mantém uma rotina dinâmica.

De olho nessa nova tendência, a Água Azul, marca de roupas fitness, em parceria com a RK by Rafa Kalimann, criou uma collab com peças que se destacam pela sofisticação e elegância

A parceria dessas duas marcas tem o intuito de levar para o público feminino roupas com personalidade, qualidade e praticidade, mostrando diferentes composições de peças que não se limitam a academia ou uma determinada ocasião.

A coleção que possui calça legging, top e camisão poderá ser conferida na loja online da Água Azul e da RK Shop now by Rafa Kalimann

Rayssa Thebald, CEO da Água Azul, fala que as mulheres no geral gostam de se sentirem bem, bonitas e com estilo em todos os lugares.

Coleção é composta por leggins, tops e camisão, peças que são os hits da marca capixaba

“A ideia dessa collab foi unir forças entre as duas marcas e trazer para o mundo fitness, um estilo mais clássico e elegante que já faz parte da identidade visual da Rafa Kalimann e se estende a RK shopnow”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mundo fitness já foi tomado de assalto pelas tendências do mundo fashion



A coleção que possui calça legging, top e camisão poderá ser conferida na loja online da Água Azul e da RK Shop now by Rafa Kalimann.