’’Ostentação para mim é comida na mesa’’, desabafa Leilane no 5º episódio de “Insegurança à Mesa”

Série traz a história de famílias brasileiras que deixaram de ter o que comer desde que a pandemia começou

Hoje, terça-feira, (16), às 19h, estreia mais um episódio do “Insegurança à Mesa”, no canal no Youtube da Visão Mundial (youtube.com/visaomundial), documentário que mostra as diferentes facetas do avanço da fome e da insegurança alimentar entre os brasileiros. E visa mostrar que a fome está cada vez mais presente no dia a dia da população, em diferentes contextos.

A grande história de inspiração contada neste episódio é de Leilane, moradora de Salvador (BA), que busca, desde os 11 anos, em trabalhos informais os meios para sua independência financeira. Mãe solo de duas meninas, ela não se envergonha de abraçar as oportunidades que aparecem. A maior parte da vida, ela trabalhou como manicure, ocupação que foi duramente afetada durante a pandemia. Para garantir o sustento da família, passou a usar a bicicleta da filha para fazer entregas no bairro; em pouco tempo, aprendeu a fazer pizza e foi contratada em uma lanchonete.

Com as filhas longe da escola, os gastos têm aumentado, assim como a inflação que, a cada dia, lhe tira poder de compra. “Ostentação para mim é comida em casa”, desabafou a mesma. Em meio a tantas dificuldades, ela se esforça em manter a esperança e o sorriso no rosto, para que inspire as filhas a sonharem cada vez mais alto com o futuro.

Realizado pela ONG “Visão Mundial” em parceria com o Movimento União BR, a série “Insegurança à Mesa” é dividida em sete vídeos, gravados em diferentes cidades do País, e busca mostrar as diferentes facetas do avanço da fome e da insegurança alimentar entre os brasileiros. Doações de cestas básicas às comunidades onde a série foi gravada podem ser feitas pelo site da Visão Mundial.

A parceria busca levar algum alento às famílias dos sete municípios onde a série foi gravada: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa, Baía da Traição, Manaus e Boa Vista. Da meta total de 7 mil cestas básicas, 1 mil já foram garantidas pelo Movimento União BR. Pelo site da Visão Mundial (visaomundial.org.br), é possível saber como doar.