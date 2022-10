Virna Dias e Juliana Silva, ídolos do vôlei brasileiro, reforçam time de investidores da Fix It

Jogadoras investem R$ 500 mil na startup de healthtech que atua com tecnologia que substitui o gesso ortopédico

A startup Fix It acaba de ampliar seu time de investidores e recebe como sócias as jogadoras do vôlei brasileiro Virna Dias e Juliana Silva. As atletas estão investindo R$ 500 mil na healthtech, que atua com a tecnologia que substitui o gesso ortopédico que, por meio de impressão 3D, oferece órtese para a imobilização em casos de fratura e até problemas de paralisia.

Felipe Neves, Virna Dias e Hebert Costa da Fix It – Arquivo pessoal

Mais conhecidas como startups que atuam na área da saúde, as empresas de healthtech têm como objetivo central melhorar o sistema, trazendo novas tecnologias para o setor médico. Por isso, é um nicho de mercado que vem chamando cada vez mais a atenção de investidores.

“A previsão para o ano é uma variação positiva de 40% no faturamento comparado ao mesmo período de 2021”, diz o CEO da Fix It, Felipe Neves.

Hebert Costa e Felipe Neves, os sócios da Fix it

De acordo com pesquisa realizada pela Liga Ventures em parceria com a PwC Brasil, entre 2019 e 2022, o número de healthtechs cresceu quase 16% no país. E seguindo um ritmo contínuo de crescimento, ainda de acordo com o levantamento, atualmente contamos com cerca de 439 startups no segmento, ativas no país.

As meninas do vôlei chegam ao time de investidores para fomentar o universo esportivo, somar esforços para crescimento de negócios sustentáveis, com alto poder de custo benefício, além de escalabilidade.

A Fix It trabalha com plástico biodegradável desde 2015 – Crédito Luana Tayze

“A parceria com a Fix It vem a somar com o meu trabalho de atleta e incentivadora de soluções práticas e democráticas”, conta Virna. Já Juliana ressalta a importância de unir tecnologia à saúde com soluções baratas e de resultados. “Os atletas e pessoas que têm atividade física constante terão com a tela imobilizadora maior conforto e segurança de um tratamento eficaz quando surgir uma lesão ou fratura”.

“Para nós é uma grande alegria noticiar a chegada dessas duas gigantes do esporte. Só enriquece ainda mais nossos negócios pela expertise. Estamos muito felizes por mais esse passo”, comenta Felipe Neves.

No mercado há cinco anos e com 43 unidades no Brasil, a startup Fix It conta ainda com parceiros como: Hospital Israelita Albert Einstein e Unimed do Rio Grande do Sul. A healthtech possui mais de 20 soluções em tela imobilizadora articular biodegradável (dentro do conceito eco-friendly) que podem ser indicadas para uso desde o dedão do pé até os ombros.

