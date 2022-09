Viral no Spotify no Brasil e em Portugal, Bruno Gadiol está dividido entre “Paixão x Amor” em novo single

Canção chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira com clipe que conta amorosa do cantor



Com mais de 1 milhão de plays e após figurar na playlist do Spotify com as 50 músicas que mais viralizaram no Brasil e em Portugal com seu último lançamento, “Anestesiado”, Bruno Gadiol anuncia mais uma novidade para seus fãs. “Paixão x Amor” chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 23 de setembro, com direito a um clipe de animação que conta a história amorosa do próprio cantor.

Composta pelo artista, que também está brilhando na Netflix no seriado “Sintonia”, e produzida pelos Los Brasileiros, a faixa traz elementos que nos relembram sons de músicas internacionais dos anos 80. “A canção trata sobre a dúvida entre deixar um grande amor ou não para viver uma paixão. É sobre se questionar entre viver intensamente a juventude ou repousar num amor calmo e duradouro que poderia durar para sempre”, explica Bruno.

Como a própria letra da música diz “não sei pra onde ir, preciso decidir, senão vou me machucar e machucar os outros”, o clipe traz uma animação contando a história amorosa do cantor até agora, com personagens que representam os amores e paixões que já passaram por sua vida.



Além do novo single, o artista reforça que teremos outras novidades ainda este ano. “A ideia é lançar meu primeiro álbum ainda em 2022 e engatar com os shows da era- que ainda é um segredo. Provavelmente, teremos também a próxima temporada de Sintonia, na Netflix e as gravações da próxima temporada de As Five, no Globoplay”, conta.