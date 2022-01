Vila Galé lançará hotel em praia de Alagoas, reforçando posição de maior rede de resorts do Brasil

A empresa pretende expandir mais ainda os negócios em 2022

Vila Galé é sinônimo de conforto e qualidade no mundo todo, não é à toa que a empresa, que é um dos maiores grupos hoteleiros português, já tem mais de 3 décadas de existência. No Brasil, há 10 hotéis da rede, mas o desejo da marca para 2022 é expandir ainda mais, de acordo com José António Bastos, Diretor de Operações.

Atualmente, a Vila Galé tem hotéis e resorts enormes no Rio de Janeiro, Fortaleza, Caucaia, Salvador, Guarajuba, Pernambuco, Touros, Angra dos Reis e São Paulo. Com isso, são mais de oito mil quartos e quase 19 mil camas. Apesar de 2021, a procura pelo turismo ter diminuído, José afirma que as coisas mudaram em setembro, com o avanço de vacinação.

Bastos afirmou que 2021 foi um ano desafiador e de muita esperança

“Assistimos uma retomada gradual na procura, o que proporcionou boas ocupações, em especial no último trimestre e agora em janeiro. Estamos atentos sobre a evolução do Ômicron e das potenciais consequências no nosso negócio”, disse Bastos. Com isso, os planos e expectativas para 2022 são grandes.



Os hotéis da Vila Galé são conhecidos por serem verdadeiros paraísos

O Diretor de Operações da rede revelou que haverá a abertura do Hotel Vila Galé Alagoas, na Praia do Carro Quebrado. O lançamento está previsto para junho deste ano, o que irá reforçar a posição da Vila Galé como maior rede de resorts do Brasil. “A inovação e a permanente buscam por melhorar os produtos são caraterísticas que fazem parte da gênese e valores da Vila Galé, em 2022 continuaremos a dar sequência”.



Vila Galé foi fundado em 1986 e tem 37 unidades hoteleiras

Revelando apenas essa novidade por enquanto, José António confessa que a empresa está analisando outros locais para expansões futuras para que a Vila Galé continue crescendo. Sobre o sucesso da empresa, o diretor explica: “Trabalho, dedicação, seriedade, equipes fortes e motivadas, são alguns dos valores da Vila Galé, dos quais não abdicamos e trabalhamos diariamente para os fortalecer”.