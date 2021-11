Filme ‘’Doutor Hipóteses’’, de Vicentini Gomez, é classificado para festival internacional

O filme do cineasta e ator brasileiro foi classificado para o OTB — Only The Best Film Awards, na Flórida (USA)

Grande conquista brasileira! O filme “Doutor Hipóteses – uma alma perdida na pandemia”, do cineasta e ator Vicentini Gomez, foi classificado para a seleção oficial do festival OTB — Only The Best Film Awards 2021, na Flórida (USA).

Vicentini Gomez, além de escrever, dirigir e produzir é o único intérprete humano e entrega-se ao desequilíbrio passional do tal Doutor Hipóteses em cenas que transcende a normalidade a avança patologias outras. Com a chegada da pandemia, condenado à reclusão e ao isolamento social, a mente inquieta e sufocado pelo enclausuramento, Doutor Hipóteses cria uma clínica com bonecos e com estes começa a se relacionar, num jogo de posse, amor, ódio e sedução que transcende a normalidade. “Seria a loucura solução para nossa solidão?”, é a pergunta do filme.

Para dar voz aos bonecos foram convidados artistas de primeira grandeza como Fabio Saltini, Vanessa Goulart, Kiko Pissolato, Maximiliana Reis, Carla Masumoto, Miriam Palma, Rodrigo Dorado, Calixto de Inhamuns, Marcelo Galdino, João D´Olyveira, Claudemir Santana, Cid Pimentel , Veridiana Carvalho, Dan Rosseto, Pedro Paulo Vicentini, Diaulas Ullysses, Matheus Cirilo, Ana Médici, Toni Gonçalves, Ilda Breda, Noelle Nataly e Giulia Maia. A equipe de produção e direção formada por: Vicentini Gomez, Pedro Paulo Vicentini, Diaulas Ullysses, Hugo Caserta, Michel Vicentine, Claudemir Santana, Madalena Machado, Veridiana Carvalho, Jennifer Rodriguez Ruiz, Rogério Leite e Noelle Nataly.

Além dos prêmios, Doutor Hipótese já foi exibido em quatro outros festivais. Dois como convidado especial: “Festival internacional de Alter do Chão” e “Festival de cinema do meio do mundo” e foi semifinalista do Festival de Arte de Madrid – Espanha.