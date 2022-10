VIAGEM: Conheça 5 cruzeiros para passar um Réveillon inesquecível

Vem chegando o verão, o final do ano e muitas famílias já se programam para fazer a tão famosa viagem durante as festas de dezembro.

Vem chegando o verão, o final do ano e muitas famílias já se programam para fazer a tão famosa viagem durante as festas de dezembro.

Confira 5 opções para aproveitar essas datas em alto mar

M1- MSC Seaview

O cruzeiro MSC Seaview oferece uma ampla variedade de acomodações elegantes, desde cabines com vista para o mar e cabine com varanda e opções para famílias, até suítes de luxo com hidromassagem privativa. Além disso, o navio conta com teatro de alta tecnologia, discoteca, cassino e até pistas de boliche em tamanho real.

MSC Seaview

Com atividades e instalações inovadoras, o navio oferece uma das melhores experiências para quem deseja uma virada de ano inesquecível.

2- Costa Favolosa

Um dos mais renomados cruzeiros oferece 524 cabines com varandas com vistas incríveis para o mar, além de contar com hidromassagem ao ar livre. O cruzeiro oferece também um dos melhores cardápios, com Menu 16 estrelas Michelin e diversas opções de lazer e bem estar, como Teatros, Spa, Cassino, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Costa Favolosa

Com valores a partir de R$2.657,20, o cruzeiro oferece uma ótima estrutura e promete fazer do seu réveillon um dos melhores.

3- MSC Fantasia

Sofisticado e ecológico, o navio equilibra o aconchego e o conforto com design de última geração. O entretenimento variado a bordo do MSC Fantasia inclui música ao vivo, Casinò delle Palme, a panorâmica Liquid Disco e o Teatro L’Avanguardia, além do MSC Formula Racer e cinema 4D.

MSC Fantasia

O navio conta também com uma ampla variedade de acomodações elegantes, incluindo opções para famílias e suítes luxuosas, além de cabines com varanda e vista para o mar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4- MSC Seashore

Com base no design inovador e pioneiro da classe Seaside, com o objetivo de trazer os hóspedes mais perto do mar, o MSC Seashore foi ampliado e aprimorado com uma variedade de novos recursos, espaços e experiências para os hóspedes. com tecnologia de ponta, é o primeiro navio de cruzeiro do mundo a apresentar um novo sistema de desinfecção de ar, ‘Safe Air’, que usa tecnologia de lâmpada UV-C para eliminar vírus e bactérias para garantir um ar limpo e seguro para convidados e tripulantes.

Além de contar com todas as atividades de entretenimento como teatro principal, novo lounge traseiro, discoteca de alta tecnologia, o navio apresenta cabines conjugadas para famílias e grupos. Contando ainda com um novo estilo de suíte, com closet, incluindo mais duas suítes de luxo com hidromassagem e mais 28 cabines com terraço e área privativa para se bronzear.

MSC Seashore

5- Costa Firenze

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Costa Firenze é a opção mais luxuosa da companhia, oferece 969 cabines com varandas com vistas incríveis para o mar, além de uma experiência a bordo que conta com a atmosfera da cidade da arte por excelência, Florença: das obras de arte que falam florentino em todo o navio, aos ambientes ao ar livre que com suas piscinas, espreguiçadeiras e guarda-sóis farão você se sentir na Riviera.

O cruzeiro oferece também um dos melhores cardápios, com diversas opções de restaurantes, além de ótimas opções de lazer e bem estar, como Teatros, Aqua Park, Rope Garden Adventure P