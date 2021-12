Veterinária faz sucesso na internet ao explicar temas da área de forma descontraída

No Youtube, Gisele Conti esclarece dúvidas de estudantes e profissionais

Quando a médica veterinária, Gisele Conti, teve a ideia de divulgar vídeos no Youtube com as dúvidas que acontecem na rotina do laboratório, não imaginou que teria tanta repercussão em pouco tempo. Seu canal tem cerca de um ano e já soma mais de 1 mil inscritos.

Os vídeos são curtos, têm uma linguagem informal e utilizam recursos como gifs e memes para tratar os temas com leveza. Citologia e hematologia veterinária, raspado de pele, interpretação dos exames, erros nas coletas das amostras de sangue são alguns dos vídeos mais acessados na plataforma.

“A dúvida de um veterinário pode também ser de outros profissionais. O canal proporcionou essa interação e o que me surpreendeu foi o fato de pessoas de tantos lugares acompanharem os vídeos”, afirma Gisele.

Especializada em Patologia Clínica Veterinária, Gisele Conti é sócia de um laboratório em Ribeirão Preto há cerca de 15 anos, também leciona em cursos presenciais e online e está acostumada a discutir casos de exames dos pets com os profissionais da área.

“Compartilhar conhecimento é algo que me inspira a produzir mais conteúdo. Ler e ouvir o retorno das pessoas é um incentivo a fazer cada vez mais e melhor”, conclui.